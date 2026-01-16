Iván Ania: "Vamos a ver si el Málaga es capaz de ser el Málaga"

Al igual que Juanfran Funes, Iván Ania, técnico del Córdoba CF, habló este viernes en sala de prensa a dos días del derbi que enfrentará al Málaga CF contra los blanquiverdes este domingo en el Nuevo Arcángel (21.00 horas). En ese contexto, Iván Ania busca prolongar la inercia positiva de sus pupilos frente a un rival que llega lanzado y con objetivos similares a este tramo del curso. «Las victorias te dan confianza, te dan tranquilidad y te hacen ver las cosas de otra manera. Nos han permitido pegarnos alto en la clasificación. Somos ambiciosos, queremos más, queremos una cuarta victoria consecutiva el domingo con el Málaga», señaló el asturiano.

El Málaga CF, «en su mejor momento»

Porque lo que llega no será baladí. El conjunto costasoleño aterriza en territorio cordobés respaldado por una gran racha de resultados desde el relevo en su banquillo, allá por noviembre. Desde la llegada de Juanfran Funes, el Málaga ha enlazado siete jornadas sin perder, con un balance de cinco victorias y dos empates que le ha permitido alcanzar los 32 puntos, los mismos que lucen los blanquiverdes… «Nos vamos a enfrentar a un equipo que viene, posiblemente, en su mejor momento de la temporada, con cuatro victorias seguidas... Con el nuevo entrenador, solo han perdido en Copa del Rey. Son presionantes, combinativos desde atrás, intentan someter al rival, con mucha juventud, mucha energía, mucho sentimiento de pertenencia, porque la mayoría viene de su cantera. El equipo que domine las áreas, puede ser el que domine la victoria», avisó Ania.

«Me recuerda al partido que jugamos en Primera Federación, en el que los dos nos estábamos jugando ver en qué posición íbamos a quedar, ganamos nosotros. Espero que este domingo ocurra lo mismo», añadió. «La base es la misma. Quizá, es un equipo más presionante. El equipo de Pellicer me gustaba y el que veo ahora, también. Intentan iniciar desde atrás siempre que pueden, en corto. Vamos a ver si con nuestra presión se atreven. Muchos equipos se condicionan contra nosotros. Vamos a ver si el Málaga es capaz de ser el Málaga, o también se va a condicionar», insistió.

Más que tres puntos

En referencia a su equipo, el preparador asuturiano quiere aprovechar su inercia positiva,tras unos triunfos consecutivos frente a Mirandés, Burgos y Huesca en este tránsito entre años que han reforzado la confianza de su vestuario en la escalada hacia la zona noble. «El equipo ahora mismo tiene un nivel de confianza mayor que antes del Mirandés. Terminamos la primera vuelta, ha sido buena, con la sensación de que incluso podría haber sido mejor. Ahí están los detalles, que deciden los partidos para un lado u otro. Ahora, pasamos a unos partidos en los que ya hay un añadido más, que es el golaverage, hasta ahora era solamente la puntuación. Por experiencia, son muy importantes, más de lo que se puede pensar», apuntó.