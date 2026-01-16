Así es la letra de 'Memoria, Compromiso y Fe', el nuevo himno a la afición del Málaga CF

'Memoria, Compromiso y Fe' ya es una realidad. Así reza uno de los grandes lemas del Málaga CF y desde ahora también es el nuevo himno del malaguismo, compuesto por Sergio Pastor y destinado a llenar el corazón de cada aficionado. Tendrá que esperar al 23 de enero para el encuentro contra el Burgos, aunque ya se puede escuchar en las plataformas digitales desde este viernes.

El Conservatorio Superior de Música de Málaga fue el escenario elegido este jueves para hacer realidad un deseo que despertó hace varios años en el compositor, estrenado por los miembros de la orquesta y cantado por el coro del propio conservatorio bajo la dirección de Ángel Luis Pérez Garrido. En palabras del autor, "es un regalo para la afición malaguista en reconocimiento a su amor por el club", en un año muy especial como es el 85 aniversario de La Rosaleda.

Himno de un malaguista

"Esta obra para orquesta, voz y guitarra tiene un toque épico. Con ella quiero transmitir la fuerza, la intensidad y la grandeza que caracteriza a nuestra afición. Tanto la letra como la música sirven de nexo entre el club y sus valores, la ciudad de Málaga, con palabras como mar y montaña, introduciendo la guitarra clásica a ritmo de malagueñas, y la afición, a través de una serie de palabras que expresan los sentimientos de los aficionados hacia el club. Asimismo, la obra hace referencia al himno oficial mediante una melodía tan característica como es la frase que pertenece al 'Málaga la bombonera'. Por supuesto, este himno no tiene la intención de sustituir al oficial ni a ningún otro. Es un aporte más al patrimonio musical de la afición en general y al del club", reconocía Pastor en la presentación de su última obra.

Reconocido músico y compositor en la ciudad de Málaga, director de la Banda de Cornetas y Tambores de Nuestro Padre Jesús Cautivo, ha puesto todas sus vivencias y su reconocimiento a la afición al servicio de ellos mismos, de los propios aficionados. Se licenció por el Conservatorio Superior de Música de Málaga en la especialidad de Composición y ahora volvió para presentar una de sus obras más especiales.

La canción no vendrá sola, aunque habrá que esperar. Tendrá la grabación de un videoclip que acompañará el lanzamiento del tema musical y que contará con la participación de distintos artistas malagueños, reforzando así el carácter cultural, colectivo y local del proyecto.

Letra de 'Memoria, Compromiso y Fe'

Memoria de mi club, nacido en la ciudad,

entre mar y montaña, compromiso y lealtad.

No importa donde estés, no importa donde juegues,

yo te acompaño siempre y siempre con mucha fe.

Son más de 100 años de historia y hasta la eternidad,

siempre fiel a estos colores que amamos de verdad.

120 con ilusión, sentimiento blanquiazul.

Con coraje y corazón siempre serás mi club.

Te quiero, Málaga, por siempre Málaga y más allá.

Los fieles malaguistas arropan a su club,

gloria en La Rosaleda, nuestro templo blanquiazul.

Herencia de mis mayores, orgullo y tradición

que mueve generaciones y es nuestra devoción.

Son más de 100 años de historia y hasta la eternidad,

siempre fiel a estos colores que amamos de verdad.

120 con ilusión, sentimiento blanquiazul.

Con coraje y corazón siempre serás mi club.

Te quiero, Málaga, por siempre Málaga y más allá.