Problemas en la defensa del Córdoba antes de recibir al Málaga CF

El Córdoba llegará a la cita de este domingo frente al Málaga CF con la defensa en cuadro. A las múltiples lesiones que sufre en su parcela defensiva, se le ha unido otra mala noticia. Carlos Isaac abandonará el equipo blanquiverde para marcharse a Polonia, previo pago de su cláusula de rescisión, y ya no estará disponible para medirse a los de Funes en el Nuevo Arcángel.

El lateral diestro de 27 años se marcha al Widzew Lodz polaco, que abonará al Córdoba un millón de euros de su cláusula de rescisión ante la negativa del club andaluz a negociar una salida a seis meses de que finalice su contrato. Isaac, un fijo para Iván Ania, fue el autor del gol del triunfo del equipo cordobés en El Alcoraz el pasado fin de semana.

Plaga de lesiones

La marcha de Carlos Isaac es un nuevo problema para Iván Ania a nivel defensivo. Su ausencia se suma a la plaga de lesiones que está sufriendo en esta zona del campo, lo que le podría obligar a tirar de jugadores del filial como Álex López o Marcelo Timorán. "Vilarrasa no está disponible. Rubén Alves tampoco, está haciendo trabajo en campo, pero no participando con el grupo. La defensa es una zona donde ahora mismo tenemos pocos efectivos, pero tendremos que recomponer la situación. López ya ha disputado algunos minutos con el filial y ya lo tenemos disponible, aunque es evidente que lleva muchos meses parado", dijo Ania en la rueda de prensa previa al partido. Tampoco estarán Alcedo, lesionado en el último encuentro, o el central Fomeyem.

Además, cuenta con otras dudas de jugadores que salen de lesión. «Vamos a ver si podemos recuperar a Adilson, si ya tiene la confianza para entrar en la convocatoria. Lleva bastante entrenando con nosotros con total normalidad, es él el que debe decidir si da ese paso. Tenemos a varios entre algodones, tendremos que esperar al entrenamiento del sábado», afirmó.

«Isma Ruiz sigue en ese proceso de recuperación, que le puede permitir participar, pero todavía no está bien. Si le podemos evitar jugar, es tiempo que vamos ganando a la recuperación», apuntó.