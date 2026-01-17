Horario y dónde ver por TV el Córdoba CF-Málaga CF, jornada 22 de LaLiga Hypermotion

El Málaga CF se vuelve a poner el mono de trabajo para poner en marcha la segunda vuelta de LaLiga Hypermotion. Cuatro victorias consecutivas, siete partidos seguidos sin conocer la derrota y un equipo plenamente volcado con Funes han hecho que el conjunto blanquiazul esté mirando muy de cerca los puestos de play off, como su rival, pero ahora se encuentra con un durísimo examen como es el Nuevo Arcángel del Córdoba.

Es el comienzo de la liga andaluza como visitante. Todos los encuentros se han disputado hasta ahora en La Rosaleda y ahora toca trasladar todas esas sensaciones a domicilio. La primera cita es el equipo de Iván Ania, en el que también está Kevin Medina, que tantos problemas le ha causado al Málaga CF en los últimos años. Así que es una de las grandes pruebas para comprobar hasta dónde puede llegar el 'efecto Funes'.

Horario del Córdoba-Málaga

El duelo correspondiente a la jornada 22 de la categoría de plata se celebrará este domingo 18 de enero, a partir de las 21.00 horas. El equipo blanquiazul inicia la segunda vuelta a dos puntos del play off, a la vez que intentará mantener a salvo la racha de siete partidos consecutivos sin perder. Solo para empezar, el malaguismo se plantará en Córdoba con poco más de 1.000 personas.

Dónde ver el partido

Como cada partido de LaLiga Hypermotion del Málaga CF, el choque se podrá seguir a través del canal LaLiga TV Hypermotion en las siguientes plataformas: Movistar Plus +, DAZN, Finetwork, Orange TV, Vodafone, GolStadium, Telecable, Amazon Prime Video, Olin Tv y MásMóvil, entre otras.

