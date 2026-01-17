El malaguismo prepara la gran fiesta del derbi: más de 1.000 desplazados y convivencia en la previa

Si al fútbol le hubiese importado lo más mínimo su gente, nunca un Córdoba CF-Málaga CF habría quedado agendado para un domingo a las 21.00 horas. Nunca, ni, pero LaLiga es así. La mala noticia para las altas esferas es que ni con esas puede privar a los aficionados de vivir el deporte porque el equipo de Martiricos se va a plantar este domingo con algo más de 1.000 personas en el Nuevo Arcángel.

Primer desplazamiento andaluz

Será el primer gran desplazamiento de la temporada. Mucho ojo porque quedan esas imágenes en la esquina de El Molinón o de otros tantos estadios que se han visitado en la primera vuelta de Segunda División. "Es la suerte de ser del Málaga", decía Funes en la rueda de prensa previa a la jornada 22 y ahora esa sensación se va a multiplicar para comenzar la gira por Andalucía.

La afición del Málaga CF llenó la grada visitante de El Molinón. / LaLiga

Un millar de aficionados

Alrededor de 1.000 aficionados malaguistas van a estar presentes en las gradas del Nuevo Arcángel. El club disponía de un cupo de 500 entradas en la grada visitante, pero no daba respuesta a todas las personas que querían asistir. Este lunes, a partir de las 12.00 horas, fue cuando el Córdoba activó la venta de localidades y fue ahí cuando se desató la locura para conseguir una entrada para el derbi andaluz. La página web de los blanquiverdes fue un dolor de cabeza para dar respuesta a todas las peticiones.

Así que no estarán solos esos 500 aficionados de la grada visitante. Algo más de medio millar estarán repartidos por el resto del estadio, pintando de blanquiazul muchas zonas del campo. Ni con esas puede LaLiga. Había ganas de que empezaran los desplazamientos autonómicos y el más cercano, a una hora y media de la capital, va a dejar una imagen espectacular.

Almuerzo y convivencia

Empezará la 'fiesta' mucho antes. Ambas aficiones pasarán la previa en hermanamiento, dando buena muestra de lo que debe ser el fútbol. Son varias peñas las que han facilitado localizaciones cercanas al estadio cordobesista para incluso almorzar. La Peña Las Leyendas del Córdoba CF ofrece arroz gratis en la calle Periodista Antonio Rodríguez Mesa, local 16. Mientras que el Frente Comepipas ha propuesto la plaza El Moreal como lugar de concentración malaguista.

El Nuevo Arcángel rozará el lleno. Las poquísimas entradas que hayan quedado liberadas, si es que acaban quedando, serán localidades que hayan cedido los abonados que no pueden asistir. El ambientazo estará asegurado. También la presencia de los chaquetones porque hay temperaturas previstas de seis grados para el inicio del partido. Pese a todo, será una fiesta del fútbol andaluz con un Málaga CF y un Córdoba que miran al play off de Segunda División.