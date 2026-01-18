Córdoba CF-Málaga CF: Derbi de aspirantes al play off

El Nuevo Arcángel pone hoy en marcha la segunda vuelta de los dos equipos más en forma de LaLiga Hypermotion. Málaga CF y Córdoba CF. Córdoba CF y Málaga CF. Compañeros de viaje hace dos temporadas en Primera RFEF y aspirantes de ilusión por llegar este domingo (21.00 horas/LaLiga TV) al play off con esos 32 puntos. Dependerá de otros resultados, pero es un derbi que ya garantiza espectáculo, emoción y mucho fútbol.

Derbi por el play off

Los objetivos clasificatorios se conocerán justo antes del partido. Blanquiazules y blanquiverdes inician la segunda vuelta desde la 7ª y la 9ª posición, respectivamente. Y hace dos años estaban juntos en Primera RFEF. ¿Cuáles son las miras este fin de semana? Habrá que esperar lo que haga el Cádiz, quien marca el play off con 34 puntos, ante el Albacete (18.30 horas). También será importante ese Burgos-Huesca, a la misma hora.

Porque en esto se ha convertido el Córdoba CF-Málaga CF. No dependen de sí mismos, pero no hay lucha más bonita que la que les enfrenta hoy. Apunta a ser apasionante esta gira andaluza porque cuatro de los cinco equipos autonómicos están en zona de play off o son inmediatos perseguidores. La ‘mala’ noticia es que el Nuevo Arcángel e Iván Ania han sido históricamente templo de maleficio para los blanquiazules. El equipo del califato, más bien, en cualquiera de sus circunstancias.

1.000 malaguistas en Córdoba

Funes viaja sin novedades. Será la misma convocatoria ante el Córdoba que ante el Ceuta. Moussa, Víctor, Dani Sánchez, Darko, Ramón, Luismi y Pastor siguen siendo baja. A partir de ahí, no se esperan grandes novedades en el once. ¿Quién se atreve a tocar la más mínima pieza después de las cuatro victorias consecutivas? Nadie y menos en la punta de ataque, con Chupete volviendo a su tierra y convirtiéndose en un candidato de pleno derecho al pichichi de Segunda División.

Pero no serán 11 representantes blanquiazul los que luchen sobre el césped por una victoria. Más de 1.000 malaguistas se van a concentrar en Córdoba. Ni un partido a domicilio a las 21.00 horas frena a esta afición. 500 llenarán la zona visitante y más de medio millar estarán repartidos por la grada del Nuevo Arcángel. Antes del encuentro, ambas aficiones confraternizarán en señal de hermanamiento. Eso es lo que debe ser el fútbol.

Porque si el Málaga CF llega crecido, no se queda atrás el Córdoba. Los de Iván Ania suman tres victorias consecutivas y cinco partidos seguidos sin perder. Pleno ganador en 2026 y la segunda racha más en forma, por detrás de su próximo rival. Va a ser el capítulo de bajas la gran incógnita a despejar, especialmente en la defensa. Rubén Alves, Fomeyem, Vilarrasa y Alcedo se perderán el derbi por lesión, mientras que Carlos Isaac lo hará para salir rumbo a Polonia. Habrá que ver si salta al césped el exmalaguista Kevin Medina.

Kevin Medina, exblanquiazul, recibe al Málaga CF. / Córdoba CF

El average entra en juego

Ojo porque los partidos empiezan a ser más que cero, uno o tres puntos. Los equipos comienzan a jugarse el average en la segunda vuelta de la competición y el Málaga CF y el Córdoba CF apuntan, ojalá, a ser rivales directos. La Rosaleda dictaminó el 2-2 hace solo dos meses después de que los blanquiverdes empataran en el último minuto. Así que el ganador se llevará los tres puntos y un posible desempate.

Un aliciente más por si al derbi le faltaba algo. Que sea una fiesta de principio a fin. Todos tienen poco que perder y mucho que ganar.