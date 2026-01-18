Fiesta y hermanamiento en la previa del derbi por las calles de Córdoba

Era el primer gran desplazamiento de la temporada, y la afición del Málaga CF no decepcionó. El calendario ha querido que los cuatro derbis andaluces de la primera vuelta se jugasen en La Rosaleda y ahora ha llegado el momento de que la hinchada blanquiazul empiece a seguir en masa por tierras andaluzas. Y la primera parada ha sido Córdoba y los boquerones han estado a la altura de las circunstancias.

Más de 1.000 malaguistas se han dado cita en la ciudad califal para vivir en directo el choque entre el Córdoba y el Málaga CF en el Nuevo Arcángel, pero el ‘partido’ comenzó horas antes para muchos de ellos. El horario programado por LaLiga no era el más óptimo para un desplazamiento masivo, pero al menos daba para disfrutar del día domingo en Córdoba y regresar tras el partido. Y así lo hicieron muchos.

Desde primera hora del día se vieron multitud de camisetas blanquiazules por las calles de Córdoba. Las calles del casco histórico y zonas donde se había citado la afición malaguista se fueron tiñendo con los colores del equipo de La Rosaleda. La cosa se fue animando a partir del mediodía. Muchos malaguistas disfrutando de un salmorejo, un flamenquín, una tapita de rabo de toro... acompañado, por qué no, de algunas cervezas. Mucho frío, pero los seguidores encontraban la forma de entrar en calor.

La convivencia y el hermanamiento entre aficiones fue, una vez más, una de las notas positivas del día. Da gusto poder viajar con niños, poder ponerte la camiseta de tu equipo de visitante, sin que haya ningún tipo de incidente. Se vieron aficiones entremezcladas -algunas peñas organizaron una paellada conjunta- disfrutando de las horas previas al choque en el Nuevo Arcángel.

También buena parte de la afición malaguista desplazada se congregó en la Plaza el Moreal, zona de bares animada desde donde se podía llegar al feudo blanquiverde a pie en unos 10-15 minutos. Disfrute, refrigerios y muchos cánticos por las calles. Hasta que llegó el momento de ir al estadio. Y ahí ya, cada uno a animar a su equipo. Como requiere un derbi, con pasión, pero con mucha deportividad. Así gana el fútbol.