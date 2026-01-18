El Málaga CF asalta el Nuevo Arcángel del Córdoba CF y ya está en play off (0-1)

Por favor, que nadie pare esto. A veces hay que frotarse los ojos para comprobar si es real el cambio que ha dado el Málaga CF en dos meses. Y sí, es real. El conjunto blanquiazul se plantó en el Nuevo Arcángel a imponerse a su manera, siendo un equipo valiente y dominador, y lo consiguió gracias a un solitario tanto de David Larrubia, al filo de la media hora de partido, que sirvió para tumbar al Córdoba CF, sumar el quinto triunfo seguido y colocarse en puestos de play off justo cuando acaba de comenzar la segunda vuelta de LaLiga Hypermotion.

En el inicio del partido se vio lo esperado. Presión muy alta del Córdoba ante un Málaga que aceptó el reto. Tenía dudas Iván Ania de si el equipo blanquiazul iba a ser capaz de mantener su estilo. Se disiparon pronto. Muy reconocibles los de Funes, atrevidos y mandones en los primeros compases del choque. Llegó la primera ocasión para el Málaga. Se quedó solo Niño ante Iker Álvarez y no pudo regatearlo tras un fallo de la zaga blanquiverde. Sufrió un ligero agarrón que le impidió llegar con más ventaja al mano a mano.

Respondió el Córdoba. Carracedo, el más activo de los cordobesistas, la empaló en el segundo palo sin dejarla caer y la mandó desviada. Buenos minutos con balón del Málaga, muy enchufado todo el equipo. Otra buena oportunidad para los de Funes. Ahora fue Rafita el que llegó por la izquierda y se coló hasta el corazón del área. Se la jugó en solitario, pero su definición se marchó alta por poco.

El Málaga golpeó primero

Perdonó el Málaga en el segundo aviso, pero en el tercero se puso por encima en el marcador al borde de la media hora de partido. Larrubia le ganó la carrera a Xavi Sintes, le colocó el cuerpo delante en carrera y definió a la perfección con su pierna izquierda al palo corto de la portería de Iker Álvarez. Golazo del ‘10’ para adelantar a los de La Rosaleda.

No cambió el plan de partido tras el gol el Málaga. Siguió jugando, siguió combinando desde atrás cada vez que podía y continuaba mirando a portería rival. Al descanso, victoria momentánea de los de Funes.

El Córdoba, por detrás en el marcador, subió líneas en los primeros minutos de segundo acto. Iván Ania no quiso esperar demasiado para hacer sus primeros movimientos. Cambió la sala de máquinas. Isma Ruiz y Dalisson entraron por Pedro Ortiz y Alberto del Moral. Justo ante Puga vio la primera amarilla en el equipo blanquiazul.

Hubo que esperar casi 15 minutos para el primer acercamiento del Málaga en esta segunda mitad. Le pegó Chupete duro y repelió Iker Álvarez. Mucho protagonismo ahora para Carracedo por la derecha del ataque cordobés. Cargando el juego los de Ania por ahí. Atrapó Herrero un centro envenenado. Lo probó ahora Dalisson desde la frontal, muy desviado. Y otra más para el Córdoba, que apretaba mucho ahora. Cabeceó Isma Ruiz en el segundo palo a la salida de un córner y la sacó bajo palos Adrián Niño.

Primer cambio de Funes pasado ya el minuto 70. Entró Joaquín Muñoz por Adrián Niño. Percán entró en las filas blanquiverdes por Álex Martín, lesionado. Y más movimientos a 10 minutos del final. Rafa Rodríguez por Dotor. Agotó Ania los cambios dando entrada a Guardiola y al exmalaguista Kevin Medina.

Volcó el partido el Córdoba hacia la portería del Málaga, que ya solo conseguía salir en alguna contra aislada. Muy cansado el Málaga. Lo vio Funes, que dio entrada a tres de una tacada. Jauregi, Ochoa y Recio por Dani Lorenzo, Chupe y Puga. Con todo el Córdoba a por el empate. Falló ahora atrás que tuvo que solventar el guardaespaldas blanquiazul. Adrián Fuentes se fue de Galilea en carrera y Alfonso Herrero evitó el empate con una parada salvadora.

Seis minutos de descuento. Otra parada providencial de Herrero. Se hizo enorme para sacar con el pecho un saque de esquina al primer palo que se colaba en la portería. Sufrimiento hasta el final, no puede ser de otra manera para este equipo y en esta categoría, pero de nuevo final feliz. Otros tres puntos, cinco victorias consecutivas, sexto en la clasificación.... ¡El viernes debe estallar La Rosaleda!