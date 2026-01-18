Las notas de los jugadores del Málaga CF en la victoria frente al Córdoba CF

El Málaga CF sigue intratable. Un triunfo más y ya van cinco consecutivos. En esta ocasión, los de Funes tumbaron al Córdoba CF en el Nuevo Arcángel gracias a un tanto de David Larrubia en la primera mitad y a una gran actuación coral de todos los jugadores que participaron. Analizamos la actuación de los futbolistas blanquiazules, uno por uno, en la jornada 22.

Alfonso Herrero (10) Partido perfecto de Herrero. Bajo palos y con los pies. Hizo dos paradas salvadoras en los minutos finales. Clave en la victoria.

Puga (8) Correcaminos por la banda. Subió una y otra vez. También estuvo bien en labores defensivas.

Murillo (9) Duro cuando tocaba y acertado en el inicio del juego con los pies. Maduro. Ganó todos los duelos.

Einar Galilea (9) Partido redondo del central. Por abajo y por arriba. Muy atento a las marcas. Trabajó duro frente a Adrián Fuentes.

Rafita (9) Inconmensurable. Se doctoró ante un extremo como Carracedo. Sufrió, pero lo consiguió sostener. Sobresaliente.

Izan Merino (8) Pulmón en el centro del campo. Siempre ofreciéndose para dar una salida al compañero. Incansable.

Dotor (8) Entendió muy bien dónde estaban los espacios para aparecer. Voluntarioso en el esfuerzo defensivo.

Dani Lorenzo (8) Qué difícil es quitarle la pelota. Siempre consiguiendo ventajas con sus giros y conducciones. Actuación notable.

David Larrubia (9) Decisivo y determinante. Golazo para dar la victoria al equipo. Conducción y definición. Sigue yendo a más.

Adrián Niño (7) Trabajó bien para el equipo. Tuvo una oportunidad en la primera parte que no fue capaz de concretar.

Chupete (8) Titán en los duelos ante los centrales, dando oxígeno al equipo cuando sufría. Le faltó el gol.

Suplentes

Joaquín Muñoz (7) Intentó estirar al equipo en los minutos finales.

Rafa (6) Entró al final para reforzar la medular.

Recio (5) Reforzó el lateral. Tuvo un pequeño error sin consecuencias.

Jauregi (6) Presionó como un león en el descuento.