Funes: "El Málaga CF piensa ahora en grande"

El entrenador del Málaga CF, Juanfran Funes, no ocultó su tristeza pese al importante triunfo cosechado por su equipo en Córdoba. No supo del accidente ferroviario con víctimas mortales hasta ya concluido el choque: "Habréis visto que es la primera rueda de prensa en la que no estoy sonriente", expresó. Previamente, al analizar el cambio que ha registrado su escuadra desde que tomó el banquillo, el lojeño reconoció que ahora la plantilla "piensa en grande".

"Hemos intentado hacerles ver que si uno se imagina o piensa que es grande puede pelear por serlo. Desde el primer día les he dicho que tenían que tener el convencimiento de que son el Málaga, que son muy buenos jugadores y que iban a ser capaces de hacer muchas cosas. Con independencia de los resultados, es importante hacer eso", argumentó.

Sexta posición

Respecto a la sexta posición que ha alcanzado el equipo, Funes no ocultó que es un motivo de alegría. "Pero no miramos el puesto porque eso hace ponernos límites y nosotros todo lo que nos encontremos será trabajando, mejorando, por lo que da igual dónde estemos. Todo lo que no sea seguir sumando nos va a alegar de lo que queremos. Tenemos que mirar lo que hacer bien para el siguiente partido, únicamente", amplió.

Sobre la banda derecha cordobesista, los cambios en su organigrama venían de todo el potencial que atesora en esa parte del campo. "Ellos han sido muy atrevidos y teníamos dudas sobre lo que podía pasar. Pero hemos tenido a Chupe, que sabemos que trabaja muy bien la presión. Y también Niño, o Carlos Dotor, han hecho un gran trabajo. No quiero hablar de nombres en esa labor sin balón, porque todos han estado enormes", alegó Funes. Volvió a hablar de que llegará la derrota, pero que en tal caso que siempre sea buscando los tres puntos y con descaro ante el rival.

En mayúscula

El preparador granadino felicitó a sus futbolistas porque se han tenido que vaciarse ante un rival que te exige sacar lo mejor de ti mismo: "Sin la implicación de todos es imposible. Sería para que pudiéseis ver cómo lo han celebrado los que no han participado. Cómo han entrado en el vestuario. Eso habla de un equipo con mayúscula. Es una parte importante, que nos alegra. Esta vez teníamos que demostrar que ante el Córdoba también podíamos ser el Málaga".