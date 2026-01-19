Málaga CF: Primera portería a cero de la era Funes

El Málaga CF hizo un partido muy completo en Córdoba. No puede ser de otra forma para sacar los tres puntos de un campo tan complicado como el Nuevo Arcángel. El equipo de Juanfran Funes firmó una actuación casi perfecta con balón, pero también estuvo a un grandísimo nivel cuando le tocó remangarse y defender el resultado en el último tramo del choque. El trabajo coral de los blanquiazules fue clave para dejar la portería a cero por primera vez en más de tres meses.

Primera vez que el Málaga CF gana dejando su puerta a cero desde que el granadino tomó las riendas del primer equipo. Lo pidió Carlos Puga durante la semana en una entrevista en Radio Marca Málaga: "Quiero ganar un partido con portería a cero. La defensa está haciendo un buen trabajo y lo merecemos". Pues dicho y hecho. Tras muchas semanas sin conseguirlo, el Málaga fue capaz de no encajar en Córdoba y hacer bueno el gol de David Larrubia (0-1) para sumar los tres puntos en el derbi andaluz.

Primera vez con Funes

Pese a la buena racha con Funes, al Málaga CF le quedaba esa 'espinita'. Las cinco victorias y los dos empates anteriores habían sido encajando y por fin en Córdoba lo logró, y lo hizo gracias al compromiso en el trabajo defensivo de todos los que participaron, con mención especial a la defensa y a Alfonso Herrero. El guardameta blanquiazul, además de estar de '10' con el balón en los pies, hizo dos paradas de enorme mérito en los minutos finales para echar el candado a la portería.

Cuarta vez en la temporada

Al conjunto blanquiazul le está costando mucho poder cerrar los encuentros con la portería imbatida en esta temporada. De hecho, no lo conseguía desde hace más de tres meses, desde que el 12 de octubre ganó al Deportivo de la Coruña en La Rosaleda por 3-0, todavía con Sergio Pellicer en el banquillo. En lo que va de Liga (22 jornadas), solo lo ha logrado en cuatro ocasiones. Además de en este partido en Córdoba (0-1), lo logró también en otros tres triunfos: Real B en casa (1-0), Las Palmas fuera (0-1) y ese partido ante el Dépor en Martiricos (3-0).