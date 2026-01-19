La metamorfosis del Málaga CF: Del descenso al play off en dos meses

Este lunes se han cumplido justo dos meses desde que Funes tomó las riendas del Málaga CF. Tras la destitución de Sergio Pellicer, el club blanquiazul anunció el pasado de 19 de noviembre que sería el técnico de Loja, por entonces a cargo del filial, el que se pondría al frente del primer equipo. Y visto los resultados hasta la fecha, la decisión de Loren Juarros y los que mandan en la entidad de Martiricos no ha podido ser más acertado.

Cambio radical en dos meses

Cuando Funes se puso a los mandos de la nave blanquiazul, lo hizo con el equipo en la 18ª posición, igualado a puntos con los puestos de descenso, tras la disputa de la 14ª jornada, última con Pellicer en el banquillo, donde el Málaga cayó por 1-0 en el Reino de León frente a la Cultural Leonesa. Funes cogió un equipo al borde del abismo. De hecho, cuando el Málaga saltó al césped de La Rosaleda para el debut del nuevo técnico frente al Mirandés, ya estaba en puestos de descenso por los resultados que se habían dado ya en esa 15ª jornada. Los blanquiazules tumbaron al Mirandés (3-2), con un gol de Einar Galilea que evitó un gran incendio en Martiricos y propició que el Málaga no se quedase en la zona roja, y a partir de ahí todo ha ido hacia arriba.

En solo dos meses, el Málaga CF ha pasado de estar peleando por huir de la zona de descenso a Primera RFEF y colocarse en puestos de play off de ascenso. De estar 18º -20º justo antes de jugar contra el Mirandés- a verse ahora 6º solo ocho jornadas después. La victoria en el Nuevo Arcángel frente al Córdoba (0-1), gracias al tanto de David Larrubia, ha estirado una semana más la racha triunfal que está firmando el equipo desde el cambio de entrenador.

Racha de resultados

El Málaga CF de Funes sigue invicto. En ocho jornadas, ha sumado seis victorias y dos empates. Una racha de 20 puntos de 24 posibles que le ha permitido meterse de lleno en la zona noble de la clasificación de LaLiga Hypermotion. La era Funes arrancó con esa victoria agónica frente al Mirandés (3-2), luego llegaron dos empates consecutivos frente al Valladolid (1-1), para cortar la sangría a domicilio, y contra el Zaragoza (1-1) en La Rosaleda, donde volvieron a aparecer los fantasmas del descuento, y desde ahí otros cinco triunfos consecutivos más: Albacete (1-3), Almería (2-1), Sporting de Gijón (1-3), AD Ceuta (2-1) y Córdoba (0-1).

Con esta racha de resultados, acompañada de un juego cada vez más atractivo y sólido sobre el césped, es imposible que cualquier malaguista no esté ya ilusionado con lo que pueda venir esta temporada. Apenas acaba de iniciarse la segunda vuelta del campeonato, quedan 20 jornadas, pero ahora mismo el Málaga está metido de lleno en la pelea por los puestos de cabeza. Está sexto con 35 puntos, a solo tres del ascenso directo -Castellón (38 puntos)- y a seis del líder -Racing de Santander (41)-.

Y este viernes afrontará otro partido ante un rival directísimo en casa. Llega a Málaga el Burgos (7º), igualado a 35 puntos con los blanquiazules. Se puede imaginar todo el mundo cómo va a estar La Rosaleda este viernes...