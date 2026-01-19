Semana corta para el Málaga CF: solo cuatro entrenamientos antes del Burgos

El Málaga CF no tendrá demasiado tiempo para saborear su última victoria frente al Córdoba en el Nuevo Arcángel (0-1) y esa maravillosa racha de cinco triunfos consecutivos y ocho jornadas invicto que le ha llevado a asaltar los puestos de play off. El calendario ha querido una semana corta par a los de Funes, que serán los encargados de abrir la jornada 23 este viernes frente al Burgos en La Rosaleda.

La plantilla blanquiazul llegó de madrugada tras el triunfo en Córdoba, realizó una suave sesión este lunes -los titulares en Córdoba- y ya el martes le toca centrarse en empezar a preparar el duelo frente al cuadro burgalés. Los que participaron pocos minutos y los que no jugaron trabajaron con normalidad a las órdenes de Funes, mientras que Moussa, Ramón, Darko Brasanac, Dani Sánchez, Víctor García, Luismi y Pastor -sin ficha- siguen recuperándose de sus respectivas lesiones.

El equipo de Martiricos solo tendrá cuatro entrenamientos para preparar otro importante encuentro, el primero de la segunda vuelta en casa. Será ante un Burgos con el que está igualado a puntos en la clasificación. Blanquiazules y burgaleses son sextos y séptimos, ambos con 35 puntos. El Málaga marcha por delante en la tabla gracias a su mejor average general. En el encuentro de ida jugado en El Plantío, el triunfo fue para los castellanos por 2-1.

Tras ese encuentro frente al Burgos ocurrirá todo lo contrario. Ahora solo hay cinco días entre el encuentro en Córdoba y la visita de los de Luis Miguel Ramis a La Rosaleda. Por contra, el conjunto blanquiazul tendrá 10 días entre el choque de este viernes y el que jugará, el lunes 2 de febrero, en Miranda de Ebro.