La otra victoria en Córdoba: así está la lucha del Málaga CF por el average con sus rivales

El Málaga CF ha empezado la segunda vuelta de LaLiga Hypermotion como uno de los equipos más en forma de Europa y líder absoluto de Segunda en estas últimas cinco jornadas. Precisamente, cinco victorias consecutivas, ocho partidos seguidos sin perder y un estado de forma que sirve como oro en paño de cara a luchar por una cuestión muy importante en la clasificación: el goal average.

Se trata de la diferencia entre los goles marcados y los goles encajados el resultado de los dos partidos jugados entre dos equipos, y va a ser fundamental en esta segunda vuelta de la competición porque será el factor decisivo para desempatar a dos conjuntos que acaben la temporada con la misma puntuación.

Córdoba y Burgos

El Málaga CF y Funes sacaron de Córdoba mucho más que los tres puntos y esa quinta victoria consecutiva, la tercera a domicilio. El equipo blanquiazul ya le tiene ganado el desempate al Córdoba. Ambos equipos empataron 2-2 en La Rosaleda, mientras que el Nuevo Arcángel decantó la victoria por 0-1 a favor de los visitantes. Es decir, los malagueños tienen un +1 en el goal average con respecto a los blanquiverdes. En caso de empate, quedarán los de Martiricos por delante.

Es una cuestión que vuelve a ser protagonista este viernes con la visita del Burgos a La Rosaleda. Los de Ramis tienen los mismos 35 puntos que el Málaga CF. El resultado fue de 2-1 en El Plantío en la primera vuelta. Es decir, los de Funes necesitarán una ventaja de dos goles para asegurarse el average. En caso de ser de uno y quedar con los mismos puntos, habría que recurrir a otros factores de desempate.

Average ganado

¿A qué equipos les tiene el Málaga CF el average ganado por el momento? Por lo pronto, tres de ellos están ahora mismo en el play off: UD Las Palmas (0-1), Deportivo de La Coruña (3-0) y UD Almería (2-1). Inmediatos perseguidores como el Sporting de Gijón (1-3) o el Ceuta (2-1) también parten con desventaja con respecto a los blanquiazules, mientras que cierran la lista Real Sociedad B (1-0), Andorra (4-1), Mirandés (3-2) y Albacete (1-3).

Average empatado

Hay cuatro rivales con los que el Málaga CF llegará a la segunda vuelta después de haber empatado, casi todos en el vagón de cola de la categoría. Eibar (1-1), Granada (2-2) y Real Zaragoza (1-1) son equipos que parecen pelear en este tramo del curso por evitar el descenso. El único que podría plantar una reacción seria es el Real Valladolid, siete puntos por debajo de los blanquiazules, y con 1-1 en Pucela.

El Málaga CF perdió en Burgos 2-1. / LaLiga

Average perdido

En este apartado es donde se abre una ventana de oportunidad para los de Funes con rivales directos importantes, además del Burgos. Uno de ellos es el Cádiz, con 34 puntos, el único rival que ha asaltado esta temporada La Rosaleda (0-1). También lo tiene perdido el Málaga CF con los equipos de ascenso directo como son el Racing de Santander (3-1) y el Castellón (2-1). En la zona media-baja, Huesca (1-0), Leganés (2-0) y Cultural Leonesa (1-0).

Así que esta es la otra liga que se juega en la segunda vuelta de la competición. El equipo blanquiazul dio el primer golpe en el Nuevo Arcángel y espera dar el segundo este viernes, a partir de las 20.30 horas, contra el Burgos en Martiricos.