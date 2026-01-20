Funes, de debutar en el fútbol profesional a tener al Málaga CF entre los mejores de Europa

LaLiga Hypermotion tiene un nombre propio desde hace dos meses: Juan Francisco Funes. Ascendido al primer equipo tras la destitución de Sergio Pellicer, le ha cambiado la cara al Málaga CF por completo. Salió a jugar como 20º clasificado en su debut ante el CD Mirandés, Einar Galilea cambió su historia con un gol en el último minuto y la realidad es que, en su primera experiencia en el fútbol profesional, tiene al equipo sexto y entre las mejores rachas de toda Europa.

Inédito en el fútbol profesional

La historia del entrenador de Loja es una de las que merece la pena. Llegó al Atlético Malagueño en la temporada 2020/21 con el objetivo de ascender cuanto antes a Segunda RFEF con el filial. No lo hizo hasta el pasado mes de mayo y el ascenso a esa cuarta categoría ha castigado con mucha dureza al equipo, siendo el colista destacado. Recibió la llamada de Loren Juarros en noviembre, en una puesta arriesgadísima, no pudo decir que no y ocho partidos seguidos sin perder le convierten en el mejor recambio de la temporada.

Era una experiencia inédita en su carrera porque nunca había dirigido un equipo en el fútbol profesional. De hecho, reconoció haber echado los papeles para volver a impartir clase. Mientras, el club era una criptonita a punto de estallar con una relación rota entre la directiva y la afición, pero ha sido el fútbol quien ha conseguido calmar las aguas... de momento.

Funes llegó al primer equipo del Málaga CF en noviembre. / Álex Zea

El mejor equipo en España... y casi Europa

Funes es el arquitecto de un Málaga CF que lleva ocho partidos consecutivos en Segunda División sin conocer la derrota y cinco victorias consecutivas: Mirandés (3-2), Real Valladolid (1-1), Real Zaragoza (1-1), Albacete (1-3), UD Almería (2-1), Sporting de Gijón (1-2), Ceuta (2-1) y Córdoba (0-1). Apenas había conseguido Pellicer un triunfo en siete partidos a domicilio y el granadino ya ha sumado tres en cuatro de los de fuera.

En su historial queda el borrón de aquel 2-1 en la Copa del Rey frente al Talavera de la Reina, entonces el penúltimo clasificado del Grupo I de Primera Federación. Aquella segunda ronda del torneo cayó entre los empates del Valladolid y del Zaragoza, sembrando las primeras dudas sobre el equipo.

Todo lo que ha venido después ha sido colocar al Málaga CF entre los equipos de Europa en mejor estado de forma. El blanquiazul es el único que ha sumado cinco victorias consecutivas en el fútbol profesional español, ni siquiera el Barça o el Real Madrid. Para encontrar un caso similar en las principales categorías de Europa hay que ir hasta el Lens en Francia y el PSV en Países Bajos. Y hasta ahí. Ni los ingleses, ni los alemanes ni los principales candidatos al trono de la Champions League.

No es solo lo que consigue, sino también el cómo y ahí ha tenido mucha incidencia su experiencia como profesor. Conocía a parte de la plantilla de su paso por La Academia y ha sabido hacerse con el grupo a nivel humano y también futbolístico. Es la versión más goleadora de las últimas temporadas, tiene un fútbol que engancha a los aficionados y al público generalista, ha conseguido en Córdoba su primera portería a cero y ha maximizado los recursos del equipo para brillar sobre el campo.

Jornada 23

Ese es el Málaga CF de Funes en estos momentos. Hace dos meses estaba en puestos de descenso y depende de sí mismo para dormir una semana entre los seis mejores. Una victoria contra el Burgos, séptimo y también con 35 puntos, le garantiza seguir en la zona noble y como el equipo más en forma. Además, encuentros como el UD Las Palmas-Córdoba o el Deportivo de La Coruña-Racing de Santander pueden condicionar el orden de las plazas de arriba.

No estaba destinada a ser la guerra del Málaga CF este curso, pero el presente no permite hacer otra cosa que no sea disfrutar. En manos de un entrenador que vive sus primeros meses en el fútbol profesional y que ha conseguido colocar a los blanquiazules en play off de ascenso, además de entre los mejores de Europa.