El Málaga CF ya piensa en el Burgos CF

El Málaga CF afronta una semana atípica, exprés, después de visitar el domingo al Córdoba y recibir este viernes al Burgos CF. Dos partidos en seis días y con rivales directos en la clasificación, ahora destinados los blanquiazules a preservar esa sexta plaza en zona de play off. Después de una jornada de recuperación, Funes subió el ritmo este martes para preparar la jornada 23 de LaLiga Hypermotion.

Sin novedades en la enfermería

El ambiente fuera del grupo es de euforia absoluta, pero la plantilla sabe que la Segunda División es excesivamente volátil y esta racha puede acabar en cualquier momento. Por eso, el trabajo sigue siendo tan estricto como si de una situación negativa se tratase. El cuerpo técnico se centró en la labor técnico-táctica con el balón como gran protagonista de la mañana.

La enfermería sigue sin dar novedades positivas. Moussa, Ramón, Darko, Dani Sánchez, Víctor, Luismi y Pastor -sin ficha- continúan con sus respectivas recuperaciones. Habrá que ver cuándo vuelve alguno de los dos laterales izquierdos, pero lo cierto es que el altísimo nivel que está ofreciendo Rafita en esa demarcación permite que ninguno tenga que forzar para darle un recambio a esa posición.

Penúltimo entrenamiento

El Málaga CF volverá al trabajo este miércoles, a partir de las 10.30 horas, en las instalaciones de La Rosaleda. Apenas mitad de semana, pero penúltimo entrenamiento antes de abrir la jornada 23 en LaLiga Hypermotion en Martiricos. Una vuelta a casa que se presenta apasionante, con la grada plenamente volcada con los suyos y con el deseo de repetir imágenes como las de Córdoba, pero ahora con la afición al completo.