Rival
El Burgos visitará al Málaga CF sin su delantero goleador
Fer Niño, con cinco goles en su cuenta personal, fue expulsado en el último encuentro de los de Ramis contra el Huesca y será una baja importante este viernes en La Rosaleda
El Burgos CF visita este viernes al Málaga CF con una baja de notable importancia en los planes de Luis Miguel Ramis. Ante un equipo blanquiazul que atraviesa una racha goleadora envidiable, el equipo castellano ha perdido a su referencia ofensiva para el encuentro en La Rosaleda. Fer Niño se perderá la jornada 23 de LaLiga Hypermotion después de marcharse expulsado por doble amarilla en el último partido frente a la SD Huesca.
Fer Niño
El delantero de Rota, que no es familia de Adrián Niño pese a compartir apellido y ser del mismo pueblo de Cádiz, fue el protagonista de la victoria del Burgos en El Plantío. Marcó el gol que le dio el triunfo a los de Ramis, pero también recibió una tarjeta amarilla en el minuto 69 y otra en el 84 para poner fin a su partido antes del pitido final.
Así, el cuerpo técnico que tendrá que disponer en La Rosaleda sin su delantero de referencia. Fer Niño ha marcado cinco goles esta temporada y cuatro le han servido para darle la victoria al Burgos. Es el máximo goleador del equipo, aunque ese puesto lo comparte con el centrocampista David González, autor también de cuatro asistencias. Su puesto lo podrán ocupar jugadores como Mateo Mejía o Mario González, ambos con tres goles esta temporada.
Dos victorias consecutivas
No obstante, es un equipo que llega con confianza después de las dos últimas victorias consecutivas en LaLiga Hypermotion. Vencieron al Eibar por 1-0 y por ese mismo resultado a la SD Huesca. Ambas resultaron ser en El Plantío, pero lo cierto es que no es un mal visitante. Suma 16 puntos con un balance de cinco victorias, un empate y cuatro derrotas a domicilio, marcando más lejos de su estadio que en él.
No le va a faltar nada al encuentro porque es una lucha directa de dos equipos en 35 puntos, uno en play off -el Málaga CF- y otro fuera de él -el Burgos CF-. El que gane, podrá dormir toda una semana entre los seis primeros. Si hay empate, alguno de los inmediatos perseguidores puede dar el salto. La Rosaleda toma la palabra este viernes, a partir de las 20.30 horas, para tomar decisiones importantes sobre la parte alta de la tabla.
- El médico malagueño Jesús Saldaña, entre los fallecidos del accidente de tren de Adamuz
- Ángela y Daniel se bajaron siete minutos antes del accidente en Adamuz: una historia de supervivencia
- Mónica Gallego, la joven malagueña que esquivó los vagones traseros del accidente de tren de Adamuz por llevar un equipaje más grande
- Un médico malagueño, entre los desaparecidos tras el accidente de Adamuz
- La borrasca Harry trae a Málaga lluvias hasta el domingo y vientos fuertes
- Teledeporte se une a las retransmisiones del Unicaja y del resto de equipos españoles en el Round of 16 de la BCL
- Dos de las peores aguas de Andalucía están en Málaga: 'No usan el agua del grifo ni para cocinar
- Descarrila un tren de Málaga a Madrid: 21 fallecidos y 25 heridos