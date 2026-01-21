El Burgos visitará al Málaga CF sin su delantero goleador

El Burgos CF visita este viernes al Málaga CF con una baja de notable importancia en los planes de Luis Miguel Ramis. Ante un equipo blanquiazul que atraviesa una racha goleadora envidiable, el equipo castellano ha perdido a su referencia ofensiva para el encuentro en La Rosaleda. Fer Niño se perderá la jornada 23 de LaLiga Hypermotion después de marcharse expulsado por doble amarilla en el último partido frente a la SD Huesca.

Fer Niño

El delantero de Rota, que no es familia de Adrián Niño pese a compartir apellido y ser del mismo pueblo de Cádiz, fue el protagonista de la victoria del Burgos en El Plantío. Marcó el gol que le dio el triunfo a los de Ramis, pero también recibió una tarjeta amarilla en el minuto 69 y otra en el 84 para poner fin a su partido antes del pitido final.

Así, el cuerpo técnico que tendrá que disponer en La Rosaleda sin su delantero de referencia. Fer Niño ha marcado cinco goles esta temporada y cuatro le han servido para darle la victoria al Burgos. Es el máximo goleador del equipo, aunque ese puesto lo comparte con el centrocampista David González, autor también de cuatro asistencias. Su puesto lo podrán ocupar jugadores como Mateo Mejía o Mario González, ambos con tres goles esta temporada.

Dos victorias consecutivas

No obstante, es un equipo que llega con confianza después de las dos últimas victorias consecutivas en LaLiga Hypermotion. Vencieron al Eibar por 1-0 y por ese mismo resultado a la SD Huesca. Ambas resultaron ser en El Plantío, pero lo cierto es que no es un mal visitante. Suma 16 puntos con un balance de cinco victorias, un empate y cuatro derrotas a domicilio, marcando más lejos de su estadio que en él.

No le va a faltar nada al encuentro porque es una lucha directa de dos equipos en 35 puntos, uno en play off -el Málaga CF- y otro fuera de él -el Burgos CF-. El que gane, podrá dormir toda una semana entre los seis primeros. Si hay empate, alguno de los inmediatos perseguidores puede dar el salto. La Rosaleda toma la palabra este viernes, a partir de las 20.30 horas, para tomar decisiones importantes sobre la parte alta de la tabla.