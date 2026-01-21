LaLiga Hypermotion
Fecha y horario para el Málaga CF-Cultural Leonesa, jornada 25 de Segunda División
El equipo de 'Cuco' Ziganda visitará por primera vez en su historia La Rosaleda el próximo mes de febrero
LaLiga ha hecho oficial este miércoles la fecha y los horarios de la jornada 25 de Segunda División, la cuarta de la segunda vuelta de la categoría. Entonces, el Málaga CF volverá a jugar el domingo varias semanas después, en este caso el 8 de febrero a las 21.00 horas, para recibir a la Cultural Leonesa y Deportiva en La Rosaleda.
Será el debut de la 'Cultu' en el estadio de Martiricos en toda su historia. Es un rival que cambió el rumbo de la temporada blanquiazul, ya que fue aquella victoria local por 1-0 la que acabó con el puesto de Sergio Pellicer en el banquillo del Málaga CF. Acabó igualado con el descenso y ahora es la Cultural quien está cerca de la zona de peligro, solo dos puntos por encima y con cinco partidos consecutivos sin ganar.
Calendario confirmado
Jornada 23: Málaga CF - Burgos CF. Viernes 23 de enero, 20.30 horas.
Jornada 24: CD Mirandés - Málaga CF. Lunes 2 de febrero, 20.30 horas.
Jornada 25: Málaga CF - Cultural Leonesa. Domingo, 8 de febrero, 21.00 horas.
- El médico malagueño Jesús Saldaña, entre los fallecidos del accidente de tren de Adamuz
- Ángela y Daniel se bajaron siete minutos antes del accidente en Adamuz: una historia de supervivencia
- Mónica Gallego, la joven malagueña que esquivó los vagones traseros del accidente de tren de Adamuz por llevar un equipaje más grande
- Un médico malagueño, entre los desaparecidos tras el accidente de Adamuz
- La borrasca Harry trae a Málaga lluvias hasta el domingo y vientos fuertes
- Teledeporte se une a las retransmisiones del Unicaja y del resto de equipos españoles en el Round of 16 de la BCL
- Dos de las peores aguas de Andalucía están en Málaga: 'No usan el agua del grifo ni para cocinar
- Descarrila un tren de Málaga a Madrid: 21 fallecidos y 25 heridos