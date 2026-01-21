Fecha y horario para el Málaga CF-Cultural Leonesa, jornada 25 de Segunda División

LaLiga ha hecho oficial este miércoles la fecha y los horarios de la jornada 25 de Segunda División, la cuarta de la segunda vuelta de la categoría. Entonces, el Málaga CF volverá a jugar el domingo varias semanas después, en este caso el 8 de febrero a las 21.00 horas, para recibir a la Cultural Leonesa y Deportiva en La Rosaleda.

Será el debut de la 'Cultu' en el estadio de Martiricos en toda su historia. Es un rival que cambió el rumbo de la temporada blanquiazul, ya que fue aquella victoria local por 1-0 la que acabó con el puesto de Sergio Pellicer en el banquillo del Málaga CF. Acabó igualado con el descenso y ahora es la Cultural quien está cerca de la zona de peligro, solo dos puntos por encima y con cinco partidos consecutivos sin ganar.

Calendario confirmado

Jornada 23: Málaga CF - Burgos CF. Viernes 23 de enero, 20.30 horas.

Jornada 24: CD Mirandés - Málaga CF. Lunes 2 de febrero, 20.30 horas.

Jornada 25: Málaga CF - Cultural Leonesa. Domingo, 8 de febrero, 21.00 horas.