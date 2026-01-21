Horario y dónde ver por TV el Málaga CF-Burgos CF, jornada 23 de LaLiga Hypermotion

Pocas veces le había sabido tan bien al Málaga CF volver a La Rosaleda. El equipo blanquiazul regresa a casa impulsado por esas cinco victorias consecutivas, colocado ya en esa sexta posición del play off y con la ilusión de mirar hacia arriba. Es la consecuencia de la transformación que ha tenido el grupo bajo los mandos de Funes y que ahora pone a prueba un rival directo como es el Burgos.

Jornada importante por arriba

No es baladí este Málaga CF-Burgos CF, que cita al sexto y al séptimo clasificado con 35 puntos, porque supone uno de los varios partidos que van a tener incidencia en la zona noble de la tabla. Al margen de esa cita en La Rosaleda, se enfrentan el Deportivo de La Coruña y el Racing de Santander, este último líder de la categoría y entrando en escena después de saber lo que ha hecho el Castellón, además de la UD Las Palmas y el Córdoba CF.

Horario del Málaga-Burgos

El duelo correspondiente a la jornada 23 de la categoría de plata se celebrará este viernes 23 de enero, a partir de las 20.30 horas. El equipo blanquiazul vuelve a casa en pleno estado de efervescencia después de las cinco victorias consecutivas, la última de ellas en un desplazamiento muy especial con 1.500 malaguistas en el Nuevo Arcángel.

Dónde ver el partido

Como cada partido de LaLiga Hypermotion del Málaga CF, el choque se podrá seguir a través del canal LaLiga TV Hypermotion en las siguientes plataformas: Movistar Plus +, DAZN, Finetwork, Orange TV, Vodafone, GolStadium, Telecable, Amazon Prime Video, Olin Tv y MásMóvil, entre otras.

Una vez acabe el choque, se podrán leer en el sitio web de La Opinión de Málaga la crónica del partido, las declaraciones de los protagonistas y la valoración de los jugadores, además del seguimiento en directo de lo que ocurra sobre el césped de La Rosaleda.