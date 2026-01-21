El Málaga CF busca su mejor racha de victorias desde 2007

El Málaga CF 2025/26 y Funes están escribiendo sus nombres en numerosos apartados históricos del club de Martiricos. Al menos, con respecto a los últimos años. La versión más goleadora desde el año de la Champions, ganar tres partidos seguidos a domicilio desde la temporada de Bernd Schuster, una sola derrota en casa en toda la primera vuelta... Son muchos los retos que ha ido superando el técnico de Loja dos meses después de su llegada y este viernes se juega uno de cierto pedigrí, inalcanzable desde 2007.

El equipo blanquiazul y el Burgos CF abren este viernes, a partir de las 20.30 horas, la jornada 23 en LaLiga Hypermotion en La Rosaleda. En caso de que la victoria se quede en Martiricos, el Málaga CF alcanzaría las seis consecutivas -Pellicer firmó cuatro en 14 jornadas-. Una cifra que no se consigue en el club desde la lejanísima temporada 2007/08 en la que, si se hace memoria, se consiguió el último ascenso a Primera División.

Juan Ramón López Muñiz fue el último entrenador que consiguió con el Málaga CF 6 victorias seguidas. / Málaga CF

Las siete victorias de Muñiz

Entonces, a los mandos de Juan Ramón López Muñiz, el conjunto blanquiazul tuvo un inicio fulgurante en Segunda ganando un total de siete partidos consecutivos: Salamanca (3-0), Alavés (0-1), Córdoba (4-1), Castellón (2-3), Eibar (1-0), Polideportivo Ejido (2-3) y Las Palmas (2-0).

Fueron siete en Liga, pero en el cómputo global aparecen nueve porque hay dos triunfos de por medio en las primeras eliminatorias de la Copa del Rey frente al Celta (2-1) y el Tenerife (1-2). Así empezó el primer año de Weligton, Apoño, Eliseu o Baha, auténticas leyendas del club.

Anteriores intentos

Esas seis victorias han sido el tope del equipo desde entonces. Ninguna otra plantilla ha conseguido alcanzar tales cifras y oportunidades no han faltado por el camino. La última fue llegó en Primera RFEF con Sergio Pellicer desde la jornada 2 hasta la 7. También lo intentó Muñiz, en otra etapa, al inicio de la temporada 2018/19, así como Víctor Sánchez del Amo al final. Sumó su nombre Javi Gracia en la campaña 2014/15 entre las jornadas 7 y 11, intentándolo también Manuel Pellegrini en el curso 2010/11 de la jornada 32 a la 36.

El Málaga CF consiguió la quinta victoria en Córdoba. / LaLiga

Ahora lo tiene en su mano el Málaga CF de Funes. Vienen de ganar al Albacete (1-3), al Almería (2-1), al Sporting de Gijón (1-3), al Ceuta (2-1) y al Córdoba (0-1). Cinco resultados que le han valido para dar un paso de gigante hacia el play off. La buena noticia es que afronta el reto en casa, delante de su afición, en un estadio que solo ha asaltado este curso el Cádiz. Aunque poco tiene que ver esta versión blanquiazul con la de aquel momento, siendo ahora uno de los equipos más en forma de toda Europa.

La mejor racha de Segunda

Por si fuera poco, los de Martiricos también tienen en su mano establecer un nuevo récord de la presente temporada en LaLiga Hypermotion. Ningún equipo, tampoco los transatlánticos, ha conseguido seis victorias consecutivas. El Castellón y el Deportivo de La Coruña son los que más se han acercado con cinco seguidas, el Almería se quedó en cuatro, mientras que otros como UD Las Palmas, Racing de Santander, Burgos, Sporting de Gijón y Córdoba rompieron la racha después de tres triunfos consecutivos.

Son muchos alicientes estadísticos los que tiene este Málaga CF-Burgos CF, aunque ninguno obsesiona dentro del vestuario. Lo dijo David Larrubia en pleno estado de euforia tras el triunfo en el último derbi andaluz: «Hay que poner un poco de calma porque sabemos de dónde venimos». Sean cinco o seis las victorias consecutivas, este equipo ha devuelto la ilusión de competir por cotas esperanzadoras y ese debe ser el premio del camino, da igual el récord.