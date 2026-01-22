Ramis, entrenador del Burgos, sobre el Málaga CF: "Tienen el atrevimiento para hacer lo que quiere su entrenador"

Luis Miguel Ramis, entrenador del Burgos, rival del Málaga CF este viernes en La Rosaleda (20.30 horas), habló en sala de prensa y dejó muy buenas palabras hacia el equipo blanquiazul a un día de la visita al templo de Martiricos: "El Málaga es diferente en cuanto a que ahora es un equipo que, con los resultados que ha conseguido, tiene la tranquilidad y mucha más confianza. Y, si cabe, mucho más descaro y atrevimiento para hacer lo que quiere su entrenador", afirmó.

"Siempre ha sido un equipo dinámico, agresivo, de ritmo. Lo que pasa es que los resultados y las buenas rachas acompañan a atreverse a hacer muchas más cosas. De por sí es un equipo atrevido, un equipo que intenta tener peso ofensivo en el partido, que quizás ha ganado un pelín más de orden porque su situación defensiva también es algo más precavida que no antes. Le prestan más atención a esa fase, que es muy importante. Y, bueno, han logrado equilibrar esa situación y tienen individualidades muy buenas. Ya las tenía y, bueno, lleva una racha espectacular de resultados que lo han hecho ponerse ahí arriba. Por lo tanto, es un partido complicado, en un ambiente extraordinario, un partido chulísimo para jugar y para demostrar nosotros también de que somos capaces de seguir creciendo", añadió.

El cuadro burgalés llega a La Rosaleda con bajas importantes. Su goleador, Fer Niño, es baja por sanción, pero además cuenta con otras más inesperadas. Su capitán, Aitor Córdoba, está ultimando su salida a China y el técnico explicó que "lo más probable es que no viaje". "Parece que la situación está más cerca de arreglarse. No es oficial todavía, por lo tanto, no lo sé. Obviamente, voluntad suya, como hablamos en la anterior rueda de prensa, aunque no es oficial. Todavía está aquí con nosotros, pero sí...", advirtió. "Iván Chapela no viaja por molestias, por molestias en el recto, en la inserción del recto en esa lesión que tuvo", añadió.

Partido en La Rosaleda

"Nosotros vamos con mucha confianza y con mucha ilusión a Málaga. Esta semana pasada creo que nos ha dejado muy buenas sensaciones en el equipo. Cosas que queríamos mejorar, que queríamos que aparecieran con mucha más continuidad en los partidos, han aparecido. Si eso ha aparecido es que somos capaces de hacerlo. Hemos aumentado las intensidades, los niveles de concentración. Tenemos que mejorar algunas situaciones defensivas todavía, pero en líneas generales hemos crecido mucho. En esa parte ofensiva, que quizás nos estaba costando algo más en algunos partidos, llevar un poco más por momentos el peso del partido y tener más tranquilidad y no caer tanto la verticalidad, y ahora lo estamos mezclando muy bien. Estamos sabiendo interpretar los partidos muy bien, el equipo en estructura tiene claro cómo tiene que afrontar los partidos, tenemos mucha variedad en ese sentido. Y eso nos está haciendo crecer y, lógicamente, nos da muchas más posibilidades de sacar los partidos adelante".

Baja de Fer Niño

"Fer Niño es importante porque está en un nivel muy bueno, ya sabemos de su capacidad, pero igual de importante para mí es que el jugador que elijamos estamos convencidos que nos va a aportar situaciones. Y nos va a aportar mejora y probablemente situaciones diferentes de las que aporta Fer, porque son diferentes características, pero el trabajo del plan de partido es similar, teniendo en cuenta un poco también basándonos en las características individuales de los jugadores. Pero son cosas, como os decía antes, que van a pasar durante la temporada y que tenemos que estar preparados para suplirlas y los jugadores lo están porque lo entrenan todos los días".

Ambiente

"Nosotros somos un equipo que el ambiente del rival no nos va a asustar, ni muchísimo menos. Todo lo contrario, nos tiene que suponer un reto y aparte una tarde de fútbol bonita, dos equipos que están igualados a puntos, que llevan una buena línea, que quieren estar arriba, cada uno con sus características, que llegamos en un buen movimiento futbolístico y de confianza los dos y un estadio lleno seguramente por la inercia y por el buen hacer de sus jugadores y de su equipo. Por lo tanto, los ingredientes son maravillosos para demostrar que vamos en una buena línea, nos lo van a poner muy difícil y nosotros trataremos de ponérselo también a ellos. Lo único que pueden hacer ya este equipo por las características que tiene y la experiencia que tiene es que madura bien los partidos y que en esos aspectos no le va a pesar el ambiente. Vamos a tratar de generarles dudas y de acercarnos como siempre a lo que a nosotros nos interesa más para sacar el partido adelante".