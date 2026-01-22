Funes, en la previa del Málaga CF - Burgos: "Nos tenemos que armar de paciencia contra el Burgos"

Juanfran Funes habló en rueda de prensa en la previa del encuentro de este viernes frente al Burgos, un equipo "muy difícil de batir". "Nos tenemos que armar de paciencia", aseguró. El técnico blanquiazul comentó que la única duda para el choque es la de Lobete, por unas molestias en la rodilla y no quiso desvelar nada sobre posibles rotaciones: "Nos gustaría que lo descubriesen los aficionados cuando vuelvan...", explicó.

Racha de victorias

"Tenemos que estar centrados en lo que vamos a hacer para que pase. Nos traerá cosas buenas. Nos enfrentamos a un rival durísimo. Ha mantenido mucha regularidad. Están compitiendo muy bien".

Rival: Burgos CF

"Tiene al 'Zamora' de la categoría. Habla bien de todo el equipo, defiende muy bien, no solo en el bloque bajo. Casi todos los espacios del terreno de juego, muy difícil de batir. Nos tenemos que armar de paciencia, no es fácil romper su primera línea de presión. Lo tenemos que afrontar desde la paciencia. Necesitan muy poco para vacunarte. Hay que estar muy atentos a las vigilancias. Tenemos que ser pacientes, no nos van a dar facilidades. Nos hemos enfrentado a equipos que asumían riesgos. Puede ser un partido más cerrado. La precipitación nos puede llevar a darle ventaja a ellos"

Resultados ante el Burgos

"No tenemos nada en mente. No sé si es curioso o casual, que nunca le hayamos ganado al Burgos. Sorprende. De los siete últimos sabía que no habíamos ganado ninguno. Vamos a poner todo el empeño para que ese cambie".

10 días entre para el siguiente partido

"Cuando estás en buena dinámica, no gusta. Ya pasó en Navidad. El equipo está arrancando bien. Tampoco hay tanto diferencia, esta semana no hemo descansado ni un día. Le tenemos que dar normalidad y aprovecharlo para preparar un poco mejor el partido contra el Mirandés".

Paciencia

"Si en 22 jornadas los rivales no han sido capaces de derribar el muro del Burgos, te preguntas si seremos capaces. A lo mejor tenemos menos ocasiones que en otros encuentros, será un partido más cerrado. El reto tiene que estar en hacer el gol. Tenemos que ponerlo todo. Todo el esfuerzo. Que la gente entienda que nos tiene que llevar en volandas. Lo hemos visto semanas atrás, ha sido un factor determinante".

Rafita

"Su techo se lo va a poner él. Tiene un montón de circunstancias que nos llevan a pensar que va a seguir creciendo. El club ya lo renovó con licencia para el primer equipo.Estamos encantados. No estamos preocupados cuando pasó lo de Víctor, sabíamos lo que nos podía dar. Está siendo importante en el juego interior, lo ha sabido entender.

Semana corta

"No son las semanas que nos gustan. Te gusta tener más tiempo, pero no es una excusa. Han tenido los mismos días y tienen que desplazarse. No nos vamos a quejar. Julen puede ser una de las ausencias por un tema de la rodilla, no es grave. Los demás están todos disponibles".

Rotaciones

"Nos gustaría que lo descubriesen los aficionados cuando vengan... En el calentamiento lo podrán ver de primera mano. En el tema de los apercibidos, se van acumulando, son varios. Tenemos tranquilidad viendo entrenar a los demás. No es algo que nos preocupe. Hago un símil con el teatro... Subes el telón el domingo y ves a 11. Piensas que no hay recambio. No quiero déjame a nadie. Bajas el telón... si vieseis de lunes a sábado cómo están entrenando. Ves a Javi Montero y es espectacular. Eneko, Juanpe, Carlos... Cuando estás con ellos todos los días... Si solo veis a los que participan, puedes tener la duda. Estamos muy tranquilos con todo lo que pase. Cuantos más tengamos, mejor. Que vayan cayendo de forma escalonada",

Horario

"La única pega que le veo es que un partido de domingo es más disfrutón. Sobre todo para los niños. El partido es tarde, invierno. Es la pena. No va a ser igual de apacible que un partido con sol.

Jugadas de estrategia

"En la pelota parada tenemos que mejorar. No incido en lanzadores y rematadores. La apuesta nuestra es trabajar con la pelota. Juntando jugadores grandes es más fácil meter gol de saque de esquina o de falta. Con el atrevimiento que tenemos, vamos a ser capaces de terminar con más puntos. Cuando haces un gol de pelota parada cada 4 o 5 partidos, tienes una ventaja. Nuestra apuesta es clara, no es positiva para todos los aspectos".

Mercado de fichajes

"Ya lo dije, no ha cambiado el pensamiento de una semana a otra. Ya pedí que ojalá que cuando el mercado termine, estén todos los que ahora mismo están. Si no tiene que venir nadie, que no venga. No sé si se va a poder cumplir o no. Me gustaría que Haitam siguiese, que ni Jokin ni nadie saliese. No estoy preocupado por los fichajes. Cuando empieza mi etapa, estábamos en una situación muy delicada, gracias al esfuerzo de todos, los jugadores han sido capaces de salir de una situación muy delicada. Los que están teniendo menos visibilidad se merecen esa confianza. Están poniendo para que podamos estar aquí. Si no lo viese, sería el primero en pedir fichajes y salidas. Tenemos que ser coherentes y respetuosos con el trabajo. Las cosas no pasan por casualidad. Hay jugadores que sin participar, llevan al compañero hacia arriba. Algunos de ellos todavía no lo habéis visto jugar en mi etapa. Tampoco tenemos 100 millones de euros para quitarle un jugador al Madrid. Puede venir alguien que no esté adaptado, que no se sepa el guion, que no tenga ritmo. Nos vendrá bien recuperar a Dorrio, Darko, Ramón… Tenemos el convencimiento de que pueden darnos rendimiento".

Dotor

"Lo estamos disfrutando todos. Sin el empuje de Rafa no estaría ahí. La participación de todos está siendo muy importante. Ojalá que pueda seguir siendo así, sería una gran noticia para nosotros".

Ramón

"Está prácticamente en su última etapa. Una cosa es incorporarse a los entrenamientos y otra cosa, entrar en un once. Ir de forma progresiva es importante para un jugador en su circunstancia. Es importante que esté dentro del grupo achuchando a los demás".