Málaga CF 3-0 Burgos: La tormenta perfecta

Ni la lluvia, ni el Burgos ni nada de nada. No hay quien frene en este momento al Málaga CF de Funes. Otra victoria, la sexta consecutiva, frente al Burgos CF en La Rosaleda que hace dormir a los blanquiazules cuartos en la clasificación. El equipo malagueño tuvo enfrente un contrincante más que digno, pero aun así volvió a golear. Otra vez tres ‘chicharros’, a cada cual mejor. David Larrubia y Chupe, con dos maravillas en menos de cinco minutos abrieron el camino del triunfo y Adrián Niño la cerró para dar al Málaga los puntos y el average particular ante un rival directo.

El encuentro comenzó con un tremendo chaparrón sobre el campo de Martiricos. Parece que esperó a que empezara el choque para arreciar fuerte. El Burgos se adaptó mejor a las condiciones en los primeros compases del partido. Mejor con balón y mejor plantado sobre el césped. Generaron peligro los de Luis Miguel Ramis en varios centros laterales donde la zaga blanquiazul tuvo que achicar agua.

El primer acercamiento peligroso del Málaga no llegó hasta los 12 minutos de partido. Dani Lorenzo pilló un balón suelto al borde del área y remató demasiado centrado. Superado el Málaga en el primer cuarto de hora de encuentro, pero esto iba a ser largo. Le costaba mucho salir jugando desde atrás, estaba siendo incapaz de superar las líneas defensivas del equipo burgalés, mucho más cómodo en este arranque de partido.

Dos zarpazos en cinco minutos

Pero fue aflojar la lluvia y fueron los blanquiazules los que desataron una tormenta perfecta en cinco minutos. Tras media hora sin brillo, dos zarpazos pusieron el partido muy de cada para los de Funes. A los 33 minutos de partido, buena combinación entre Larrubia y Dotor y el balón llegó al ‘10’ dentro del área, que se marchó de dos marcadores a trompicones y, casi sin ángulo, la colocó en la escuadra contraria de la portería de Ander Cantero. Tremendo golazo para el 1-0.

Y no hubo que esperar mucho más para ver otro golazo. Solo cinco minutos más tarde, Chupe la clavó también fuera del alcance de Cantero con un bonito cabezazo cruzado. Golazo del cordobés, con mención especial al buen centro de Puga. En un visto y no visto, el Málaga se marchó con dos goles de ventaja al descanso.

Cambio en el Burgos para el comienzo del segundo. Appin entró por Mejía. El Málaga no se salió ni un milímetro del plan. Susto inicial tras un resbalón de Dani Lorenzo. No lo aprovechó el equipo de Ramis. Siguió jugando al fútbol el cuadro blanquiazul. Rafita ganó línea de fondo y su centro no encontró un compañero en el interior del área.

Ocasión clarísima ahora para el Burgos. Doble. David González se plantó solo ante Alfonso Herrero tras ganarle la espalda a Einar en un balón por alto y el meta blanquiazul le hizo un paradón a una mano. El rechace le volvió a caer a los pies y la mandó fuera. Y otro susto. Ahora Appin la echó fuera desde lejos intentando sorprender a Herrero. Momentos de descontrol que no supo aprovechar el rival.

Nuevo movimiento en el Burgos. Mario González por Curro Sánchez. Volvió a poner orden en el partido el Málaga. Posesiones largas para intentar cansar y desesperar al rival. Primeras sustituciones en el Málaga. Ochoa y Rafa Rodríguez por Joaquín y Dotor, amonestado justo antes del cambio. Y otro doble cambio en el 78. Adrián Niño y Dorrio por Chupe y Dani Lorenzo.

Niño le pone el broche

El equipo de Funes intentaba dormir el partido. El Burgos, sus últimos arreones. Otra pérdida provocó un nuevo sobresalto. Tampoco finalizó bien Mollejo. Murillo se tiró como un titán a sus pies para taponar el disparo.

Y por fin un final de partido tranquilo. Una que tiene, una que marca. Ochoa se la dio a Adrián Niño, que controló la batió por raso a Cantero, que llegó a tocar el balón pero no pudo evitar el 3-0. Gol que no solo aseguraba la victoria, sino también el average. Se calentó el tramo final con un par de tarjetas y poco más que añadir. Ya hablaban suficiente las gradas de La Rosaleda. Otra victoria al zurrón, y ya van seis seguidas.