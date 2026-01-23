Funes: "Claro que uno sueña, tampoco tenemos que ser aguafiestas"

Juanfran Funes compareció en rueda de prensa después de la victoria del Málaga CF por 3-0 sobre el Burgos CF, acompañada por la renovación de Carlos Puga hasta 2029. "Claro que uno sueña, tampoco tenemos que ser aguafiestas", reconocía el técnico blanquiazul mientras calma una euforia difícil de sostener. Remarca como claves del éxito el esfuerzo, el talento y el trabajo de los futbolistas que no tienen tanto protagonismo.

Balance

"Es el Burgos, te pone las cosas muy difíciles. No podía irse su portero de Málaga siendo el zamora. Hemos hecho méritos en la primera parte para irnos con dos goles. Desde ahí, sabíamos que teníamos momentos para sufrir, tienen que venir a por ti. Ante la necesidad de venir, hemos terminado teniendo la pelota más que ellos. Es muy importante. No podíamos encerrarnos, no lo podíamos permitir. Parece que no han hecho tanto, han hecho muy buen partido. Han encontrado situaciones para hacer gol porque son muy buen equipo. Hemos tenido la determinación para defendernos con la pelota. Es normal que vayan con todo. Estoy muy orgulloso de que han mantenido el tipo, generar ocasiones y que nos durase la pelota. Son cosas que tenemos que sostenerlas para no terminar llorando".

Tres goles

"Ves 3-0 y piensas que ha sido fácil. El Burgos es uno de los menos goleados. Los dos primeros son genialidades, pero la pelota llega hasta ahí. No esperamos la suerte, una segunda jugada. Estamos teniendo una intención de llevar la pelota con ventaja. Vemos los goles que llegan con continuidad. A David si le das la pelota con ventaja, llega la genialidad. Si el Burgos no permite eso, se expone a que llegue otra genialidad de Chupete. Tiene que servirnos para darnos más energía. Lo están entendiendo".

Táctica

"Ellos defienden muy bien. Lo hacen de una forma sublime. Entendíamos que esa pelota que nos permite dominar por dentro hay que trabajarla. Tienen mucha energía, son buenos ahí. Nos costaba más porque llegaban bien en la presión. No era fácil dominar. Había que dominar desde la profundidad. Cuando los rivales tienen que estar detrás nuestra, el espacio aparece. En el momento de encontrar la pelota dentro y terminar por fuera... el partido se decanta un poco más a nuestro favor".

Dos días libres

"Nos vamos a tomar dos días de vacaciones. No me gusta dar descansos cuando ganamos. Las cosas tienen que ser por dinámicas y vamos a darle sábado y domingo. Hay que disfrutar de la competición, esto no para. Esta semana tan larga te incomoda porque es un día más sin competir. Vamos a ver si ajustamos bien para llegar a Miranda".

Claves del éxito

"El fútbol son circunstancias. Hay tres cosas que tienen que mantener. La primera es el esfuerzo. Cuando uno viene de resultados positivos, se encuentra más fácil. En la dificultad cuesta correr. Ahora vuelan porque encuentran el premio semana tras semana. La derrota va a ser parte del proceso. Habrá que seguir corriendo. La segunda es el talento. Las cosas pasan porque son buenos. Aprovechan muy bien sus virtudes. Con el balón tienen gran nivel y tenemos esa necesidad. Con un equipo como ellos, el riesgo es no tener la pelota. La tercera es la más difícil de sostener. Participan 11, tenemos casi 28 jugadores y el fútbol es ingrato. La diferencia de lo que pasa es que tenemos muchos jugadores que no tienen la visibilidad de otros, pero no paran de correr. Los que sí tienen visibilidad se ven obligados a dar su mejor versión. No es fácil sostenerlo sin el premio cada domingo. Esta última parte debe continuar mucho tiempo".

Cinco tarjetas para Murillo y Dotor

"Es una pena. Queríamos proteger a Dani. No era el cambio, pero amonestan a Dotor. Comprometía el ciclo de Izan. Cuando los ves entrenar, estás tranquilo. Cuantos más tengamos mejor, pero el que salga lo va a hacer bien. Tenemos más jugadores entrando en el ciclo. Los recuperamos después".

Rafita se ha destacado como lateral derecho. / Álex Zea

Rafita

"Imaginarlo en el fútbol profesional es difícil porque no tenía muchos partidos. Lo que está haciendo Rafita entra dentro de la normalidad de lo que es capaz de hacerlo. No es flor de un día. Es lo que es capaz de hacer. Lo vemos en los entrenamientos. Tiene un margen de crecimiento brutal. Sí le pongo mucho mérito en que juega de lateral izquierdo. No está a pierna hábil, no es fácil salir cuando le aprietan. Lo más importante es que sabemos que va a seguir ahí, nos queda disfrutar de él".

Portería a cero

"Esa parte era muy importante. Le hemos ganado el average al Burgos. Nos costaba cerrar la portería a cero, esta ha sido la segunda. Creo que estamos en buena línea. Lo más importante es que no nos exponen demasiado las ocasiones nuestras. Jugamos ancho y largo. Siempre es una gran noticia".

Controlar la euforia

"No es fácil para nadie, pero para eso estamos al lado de ellos. Tenemos que hacer un esfuerzo para que visualicen que lo importante no es el final, sino lo que hagan durante el camino. Si pensamos cómo puede acabar todo esto, es difícil. Claro que uno sueña, tampoco tenemos que ser aguafiestas. Si disfrutan haciendo camino... Para que las cosas pasen, antes hay que pensar que pueden pasar. Que sea lo que tenga que ser. Dificultades van a llegar".