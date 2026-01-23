El Málaga CF renueva a Carlos Puga hasta 2029

Los deseos, a veces, se cumplen y el Málaga CF, Carlos Puga y la afición blanquiazul lo han hecho. Después de la victoria por 3-0 ante el Burgos CF que deja a los de Martiricos en puestos de play off una semana más, el club ha hecho oficial la renovación de su lateral derecho hasta 2029, tres temporadas.

El granadino acababa contrato este junio de 2026, pero es una de esas renovaciones que estaban encaminadas a llegar a buen puerto. Era cuestión de tiempo y el Málaga CF eligió este viernes, que se asegura dormir una semana más en puestos de play off con su sexta victoria consecutiva, para confirmar que hay Puga para mucho rato en la banda derecha de La Rosaleda.

Pieza clave

Llegó en enero de 2024 a Martiricos, en los últimos días del mercado de fichajes de invierno, para darle competencia a Jokin Gabilondo en aquella segunda mitad de temporada en Primera RFEF. El vasco se mantuvo titular hasta que empezó a perder el cartel de imprescindible. Desde entonces, ha sido una pieza inamovible en el carril derecho, entonces para Sergio Pellicer y ahora también con Juanfran Funes. Solo las lesiones le han apartado del grupo.

Con el de este viernes, son 56 partidos los que suma Puga con la camiseta del Málaga CF. "Él ya dijo que si cambiaba de vivienda iba a ser a otro barrio. Ese día respiré tranquilo. Ojalá le dure mucho al Málaga CF. Tenemos Puga para rato. Es una gran noticia para ambas partes", reconoció Funes en rueda de prensa.

Banda derecha confirmada

Así, Loren Juarros asegura una banda derecha de grandísima nivel. A la renovación de Puga se suma también la de Rafita, que le convierte en jugador del primer equipo de pleno derecho. Los dos están demostrando que cualquiera puede ser dueño de esa posición. Si la pelea les ayuda a mejorar de nivel, hay nivel en esa banda derecha para muchos años y de mucho talento.