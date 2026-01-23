Uno por uno
Las notas de los jugadores del Málaga CF en la victoria frente al Burgos CF
El conjunto blanquiazul firmó su sexta victoria consecutiva gracias a los goles de Larrubia, Chupe y Adrián Niño
El Málaga CF está imparable. Los blanquiazules volvieron a ganar y ya van seis triunfos seguidos y nueve jornadas, desde la llegada de Funes, sin perder. El equipo malagueño tumbó al Burgos por 3-0 gracias a los tantos de David Larrubia, Chupe y Adrián Niño. Analizamos la actuación de los futbolistas blanquiazules, uno por uno, en la jornada 23.
Alfonso Herrero (9)
Otro partidazo y segunda portería a cero consecutiva. Salvó un mano a mano clave en la segunda parte.
Puga (9)
De sobresaliente y con el premio de la renovación. Asistencia de lujo en el segundo gol.
Murillo (8)
Murillo no, muralla. Otra actuación magnífica. Sólido todo el partido. Vio la quinta amarilla al final del choque.
Einar Galilea (8)
Perfecto con balón. De más a menos en defensa. Sufrió con balones a la espalda en la segunda parte.
Rafita (10)
Lo hizo prácticamente todo bien en el lateral izquierdo. Difícil de superar, atrevido con balón.
Izan Merino (7)
Siempre dando soluciones en la salida. Equilibrando el equipo. Tuvo alguna pérdida comprometida.
Dotor (7)
Partido de brega y menos brillo con balón. Cumplió. También vio la quinta y será baja en Miranda de Ebro.
Dani Lorenzo (8)
Marcando el ritmo del partido. Dando pausa y velocidad cuando tocaba. Le costó aparecer en el área.
David Larrubia (10)
Golazo de bandera para allanar el camino. Al tope de confianza. Le empieza a salir todo.
Joaquín (8)
Aportó mucho trabajo por la banda. Encaró y desequilibró cuando pudo. Limpió la jugada del 2-0.
Chupete (9)
Otro golazo de cabeza para la galería. Ya lleva 10. Que cierre ya el mercado de invierno, por favor.
Suplentes
Rafa (6)
Energía para el centro del campo.
Ochoa (7)
Asistente en el 3-0.
Adrián Niño (8)
Hizo el 3-0. Sentenció el partido desde fuera del área.
Dorrio (5)
De vuelta tras la lesión.
Juanpe (SC)
Entró por Izan Merino en el minuto 87.
