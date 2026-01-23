Málaga CF-Burgos: La Rosaleda marca el camino del play off

Málaga CF y La Rosaleda vuelven a jugar un partido clave para mantenerse en la lucha por los puestos de cabeza. Los de Juanfran Funes, lanzados tras conseguir en Córdoba su quinta victoria consecutiva en LaLiga Hypermotion, reciben este viernes la visita del Burgos CF, otro de los equipos que se ha ganado el derecho a soñar con el play off. Blanquiazules y blanquinegros son ahora mismo rivales directísimos. Tanto, que llegan al choque que abre la 23ª jornada del campeonato igualados a 35 puntos en tabla, 6º y 7º, respectivamente, y con la posibilidad de meterse muy, muy arriba en la tabla en caso de victoria.

El equipo de Martiricos aún no sabe lo que es perder con Funes en el banquillo. En ocho partidos, seis victorias y dos empates. Y en los últimos cinco encuentros, cinco victorias que le han hecho meterse de cabeza en los puestos de play off. Ahora tiene la oportunidad en su feudo, donde solo ha perdido un partido en todo el curso -frente al Cádiz hace ya cuatro meses- de alargar su buen momento y dormir, aunque solo sea por una noche, igualado con el segundo clasificado. Es decir, empatado con una de las plazas de ascenso directo. Mismo objetivo tienen los de Luis Miguel Ramis, que también llegan en buena dinámica tras ganar al Huesca en El Plantío por 1-0.

Lobete, con molestias

En el Málaga CF solo hay una novedad con respecto al partido en Córdoba. Funes confirmó en la rueda de prensa previa al choque que Lobete sufre unas molestias en la rodilla. Así que lo normal es que se pierda la cita ante el Burgos. Por lo demás, sigue el mismo cupo de lesionados: Ramón, Darko Brasanac, Moussa, Víctor García, Dani Sánchez, Luismi y Álex Pastor -sin ficha-. El conjunto blanquiazul ha tenido pocos días para preparar la cita tras la batalla del domingo en Córdoba. Está por ver si eso provocará sorpresas en el once de Funes, que no quiso dar ni una sola pista en sala de prensa.

Bajas en el Burgos

El equipo burgalés también cuenta con bajas importantes para la cita en La Rosaleda. Llegará a Málaga sin su goleador, Fer Niño. Además, su capitán, Aitor Córdoba, está cerca de cerrar su marcha a China y Ramis comentó que lo más probable es que ni viajase a Málaga CF. Tampoco estará Iván Chapela, lesionado. Los de Ramis también jugaron el domingo, así que han tenido el mismo tiempo para prepararse para el choque frente al equipo más en forma de la categoría.

Le toca volver a hablar a La Rosaleda. Ese jugador número 12 que en tantas ocasiones ha llevado en volandas al equipo. Puede que el tiempo no acompañe, pero seguro que la afición vuelve a responder para llevar al Málaga CF a otra nueva victoria, la que le meta de pleno en la zona alta de Segunda.