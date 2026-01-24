Un Málaga CF sin techo

¿Dónde está el techo del Málaga CF esta temporada? Ahora mismo es imposible de calibrar... Todo va a depender de hasta donde sea capaz de llevar esta plantilla el nivel actual de forma, compromiso y confianza que está dejando ver jornada a jornada. Semana tras semana, el equipo de Funes deja actuaciones brillantes sobre el verde, dando igual el rival o el escenario, va adquiriendo madurez y está consiguiendo que el talento de sus jugadores de más calidad brille en su máxima expresión. Y así, se puede «soñar» con absolutamente todo.

El partido frente al Burgos fue otra muestra del carácter competitivo y seguridad en lo que hace que está adquiriendo el equipo. Aunque el resultado de 3-0 hable de una goleada, el partido no fue nada fácil. Los de Ramis, uno de los equipos más sólidos de la categoría, hasta el viernes igualado a puntos con el Málaga CF, no lo pusieron fácil. Los de Funes supieron mantenerse estables en un inicio de partido complicado, con un Burgos dominador, y esperaron el momento en el que sus estrellas debían aparecer.

Tras media hora de máxima igualdad, el equipo blanquiazul resolvió en dos momentos de lucidez en cinco minutos. Larrubia firmó un gol de bandera en jugada personal y Chupete la puso en la escuadra con tremendo cabezazo a centro de Carlos Puga. Salió la calidad de los de arriba y el partido se puso 2-0 en un visto y no visto. Hubo momentos de sufrimiento en la segunda parte, pero Adrián Niño cerró el partido en el tramo final.

Brillantez en ataque; solidez defensiva

Hay detalles que demuestran el gran nivel actual de todo el equipo. Por ejemplo, que tu fichaje estrella de la temporada, Adrián Niño, no sea fijo en los onces, pese a que luego sale y marca. Chupete está en una racha goleadora inmejorable -10 goles ya-, Larrubia está liberado, Joaquín cada vez produce más y los talentosos del centro del campo como Dani Lorenzo o Dotor tienen libertad para generar, bien escoltados por Izan Merino. Y a eso se suma el excelso nivel de Puga -renovado hasta 2029- y Rafita en los laterales, de una pareja de centrales con Murillo y Galilea cada vez más sólida y de un Alfonso Herrero que vuelve a ser decisivo. Y encima, a los que le toca salir del banquillo, como en esta ocasión a Adrián Niño, también rinden al más alto nivel.

Racha inmaculada

Ganar seis partidos en LaLiga Hypermotion no es algo habitual. De hecho, no lo hacía ningún equipo desde hace cuatro temporadas. En esta categoría tan igualada, un equipo tiene que estar haciendo las cosas muy, muy bien para sumar seis triunfos seguidos y nueve jornadas sin perder. Y ahí está el mérito de Funes y su cuerpo técnico. Cogió hace poco más de dos meses a un equipo hundido en lo moral y clasificatorio y le ha llevado a mirar de tú a tú a los ‘gallitos’ de la categoría.

Habrá que esperar al término de esta 23ª jornada para mirar la clasificación y ver en qué puesto y a cuántos puntos del ascenso directo queda el Málaga. Lo que está claro es que estará colocado entre los seis primeros, en puestos de play off, y quizás ya con la segunda plaza y el liderato a tiro. Con estos números, difícilmente los mensajes de calma lanzados desde la plantilla y Funes van a conseguir para la ola de ilusión en la que vive instalada la afición desde hace varias semanas. Ya se habla de «soñar». Hay que seguir con los pies en la tierra, pero mirando hacia arriba, hacia un techo que cada vez se vislumbra más alto.