El Málaga CF blinda el lateral derecho con las renovaciones de Carlos Puga y Rafita

La victoria frente al Burgos no fue la última buena noticia de la noche del viernes. El Málaga CF tenía preparada una sorpresa tras el encuentro. Pocos minutos después acabar el choque, con el sexto triunfo consecutivo de los de Funes, el club blanquiazul anunció la continuidad de uno de los pilares de la plantilla. Carlos Puga renueva por tres temporadas, hasta 2029, y deja apuntalado el lateral derecho para las próximas campañas.

Puga terminaba contrato a final de la presente temporada, por lo que ya era libre para firmar por cualquier otro club. Pero la dirección deportiva blanquiazul ya llevaba semanas trabajando en una renovación que ya cristalizó y pudo ser anunciada este viernes tras la victoria frente al Burgos. El lateral granadino llegó a la entidad de Martiricos durante el mercado de invierno en Primera Federación y poco a poco fue ganando peso hasta convertirse en indiscutible en el flanco derecho de la zaga. Su continuidad hasta 2029 es un movimiento clave en la confección de plantilla de los próximos cursos.

Lateral derecho asegurado

La renovación de Carlos Puga se une a la firmada con Rafita hace pocas semanas. El canterano también amplió su contrato con el club hasta 2029, mejorando sus emolumentos y cláusula de rescisión. Estos dos movimientos dejan cerrado el lateral diestro para, al menos, la próxima campaña.

Rafita ha irrumpido con fuerza esta temporada en el primer equipo. Fue Pellicer el que le dio la oportunidad de debutar. Firmó buenas actuaciones en el lateral derecho, desapareció y ahora ha vuelto a ser un fijo y fuera de su posición. Funes le ha dado la oportunidad en el lateral izquierdo, tras las lesiones de Víctor García y Dani Sánchez, y el joven futbolista de 21 años está firmando actuaciones impecables a pierna cambiada y ante algunos de los mejores extremos de la categoría.

El Málaga CF se asegura el futuro en el lateral derecho. Posición blindada. Movimientos para seguir atando al núcleo duro de la plantilla, y se trabaja en más. Ya llegaron renovaciones como las de Larrubia, Chupete, Rafa Rodríguez, Alfonso Herrero, Izan Merino... y deben seguir llegando. Dani Lorenzo debería ser el próximo.