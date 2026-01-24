El Málaga CF pierde a Murillo y Dotor para la visita a Miranda de Ebro

Funes tendrá que cambiar sus planes por obligación para la visita de la próxima jornada al Mirandés. El once titular del técnico blanquiazul cada vez está más definido y hay pocos cambios de un partido a otro, pero en esta ocasión deberá realizar, al menos, dos modificaciones.

Diego Murillo y Carlos Dotor, dos fijos en las alineaciones, vieron la quinta amarilla del curso en la segunda parte del choque de este viernes frente al Burgos, donde el Málaga CF firmó su sexta victoria consecutiva, y tendrán que cumplir un partido de sanción por acumulación de amonestaciones, lo que les obligará a ser baja en Anduva.

Alternativas en el once

El entrenador de Loja se mostró "tranquilo" por esta circunstancia que amenaza a más jugadores en las próximas jornadas. Galilea e Izan Merino también están a una amarilla de perderse un encuentro. Funes confía mucho en su plantilla y tiene recursos de sobra para suplir a Murillo y Dotor en la visita al campo del colista. Los recambios naturales serían Recio, en el centro de la defensa, y Rafa Rodríguez, en la medular, pero no sorprendería ver a Ochoa o volver a utilizar el sistema con dos delanteros. En la zaga también está a la espera de su oportunidad Javi Montero, aunque su perfil habitual es el zurdo.

10 días sin partido

El Málaga CF tendrá ahora tiempo de sobra para preparar dicha visita a Miranda de Ebro. Los blanquiazules abrieron la jornada 23 de LaLiga Hypermotion frente al Burgos (3-0) y serán los que cierren la 24, el lunes 2 de febrero (20.30 horas), frente al Mirandés. En total, 10 días entre partido y partido para recargar pilas y diseñar el plan para asaltar Anduva.