Clasificación de Segunda División: El Málaga CF, tercero

El Málaga CF sigue escalando puesto en la clasificación de LaLiga Hypermotion y ya es tercero. Si hace una semana, los de Funes conseguían asaltar los puestos de play off, en esta jornada 23, gracias al triunfo frente al Burgos y los pinchazos de varios de sus rivales más directos, han subido otros tres puestos y se han convertido en la primera amenaza para los equipos que os que ocupan las dos plazas de ascenso directo a Primera.

Subidón clasificatorio

La victoria del viernes ante el Burgos, sexta consecutiva, ha llevado a los blanquiazules hasta los 38 puntos y hasta la tercera posición de Segunda. Ha superado en la tabla a Las Palmas, Almería y Deportivo de la Coruña y se ha colocado a solo un punto de la segunda plaza, que sigue ocupando el Castellón, con 39 puntos, tras empatar sin goles en Zaragoza.

El sábado, la UD Las Palmas cedió en su estadio ante el Córdoba (1-2) y este domingo, el Almería cedió en Eibar (1-0) y el Deportivo de la Coruña cayó en Riazor por 0-1 ante un Racing de Santander que es más líder. Los de José Alberto López marchan en cabeza de la tabla con 44 puntos, ahora con cinco de ventaja sobre el Castellón o con seis sobre un Málaga que se ha metido en la fiesta de la lucha por el ascenso gracias a su racha inmaculada desde la llegada de Funes a su banquillo -nueve jornadas invictos, 23 puntos de 27 posibles-.

Lucha apretada en la parte alta

Falta un partido para completar la jornada 23. Un Ceuta-Cultural Leonesa que se jugará este lunes, pero que no afectará a las seis primeras plazas. Racing (44 puntos) y Castellón (39) ocupan los puestos de ascenso directo. Y el play off es para el Málaga CF (38), Las Palmas (38), Deportivo de la Coruña (37) y Almería (36). La lucha por estas posiciones se ha puesto muy apretada, porque justo por detrás aparece el Sporting, 7º también con 36 puntos, el Córdoba y el Burgos, 8º y 9º con 35, y el Cádiz, 10º con 34. El Ceuta, con 32, puede meterse de lleno en esta pelea si vence este lunes a la ‘Cultu’ en el Murube.

Por abajo, los puestos de descenso son para la Real B (24 puntos), Huesca (24), Zaragoza (22) y el Mirandés, colista con 17. Precisamente, la próxima jornada el Málaga CF viajará a Miranda de Ebro para enfrentarse al cuadro jabato en Anduva. Será el lunes 2 de febrero, en el encuentro que cierre la jornada 24.