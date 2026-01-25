El Málaga CF busca talento en Sudáfrica

El Málaga CF sigue traspasando fronteras. Si el pasado mes de septiembre una comitiva blanquiazul viajó hasta Japón, en esta ocasión Sudáfrica ha sido el país elegido para continuar con la expansión internacional durante este fin de semana.

En el país más meridional del continente africano estuvo representado el club de La Rosaleda por medio de Sergio Valencia, responsable internacional del Málaga CF, junto con dos entrenadores de la Fundación MCF: Sergio Matez y Tony Martín.

El recorrido arrancó el viernes con la visita al Pretoria Athletic FC de una de las capitales sudafricanas, club con el que el Málaga CF tiene suscrito un acuerdo. Además de recorrer sus instalaciones, la delegación blanquiazul mantuvo una charla con su cuerpo técnico.

Noticias relacionadas

Durante las jornadas del sábado y el domingo, los miembros de la expedición participaron en el Málaga Festival en el distrito de Melville, en Johannesburgo, la ciudad más poblada de Sudáfrica. Un evento promovido por la organización local Empire Football Impact, en el que 180 chicos de entre 7 y 23 años han participado en unas sesiones de entrenamientos a las órdenes de los técnicos malaguistas. El objetivo de esta actividad es seleccionar jugadores para un evento posterior. La marca Málaga CF continúa ampliando horizontes.