El Málaga CF, atento al desenlace del culebrón En-Nesyri

El mercado de invierno en el Málaga CF es parado. A falta de una semana para que se baje la persiana, el club blanquiazul no ha concretado ningún movimiento de entrada ni de salida, pero a nivel internacional se siguen produciendo muchos movimientos y uno de ellos, si termina de concretarse, puede repercutir positivamente en la economía de la entidad de Martiricos.

A vueltas con En-Nesyri

Un mercado más, el Málaga CF vuelve a estar muy pendiente de la situación de Youssef En-Nesyri. El delantero marroquí ya estuvo cerca de salir traspasado desde el Fenerbahce al Al-Hilal en ventanas anteriores, la operación no cuajó, y esta vez sí podría darse la salida definitiva del exjugador blanquiazul del equipo turco, pero hacia otro destino.

En las últimas horas, diferentes informadores especialistas en mercado de fichajes habían dado casi por cerrada la marcha de En-Nesyri a la Juventus. La operación se iba a hacer en forma de préstamo hasta final de temporada, con un pago fijo por la cesión, y una posterior opción de compra no obligatoria de cara al verano. Según apuntan desde Italia y Turquía, a En-Nesyri no ha terminado de convencerle esta fórmula, ya que desea abandonar definitivamente el Fenerbahce, y habría frenado la operación. Además, ha aparecido en escena el Sevilla, equipo en el que ya militó, pero dada la frágil economía del equipo hispalense, el marroquí solo podría recalar allí a préstamo hasta final de curso.

Un ingreso para las arcas

Son horas claves para que En-Nesyri acabe abandonando el Fenerbahce hacia otro destino o quedándose hasta final de temporada en Turquía. Mientras, el Málaga observa atento la situación, porque si finalmente cristaliza, supondría un ingreso para sus arcas. Lo que vendría mejor a la entidad de La Rosaleda es un traspaso por una cantidad importante. Ahí, se llevaría el 1,5% de la operación, según marca el Mecanismo de Solidaridad de la FIFA, por las temporadas que vistió de blanquiazul. En las cantidades que se manejan, podría suponer en torno al medio millón de euros, cifra que serviría para ampliar el límite salarial. Si finalmente sale a préstamo por una cantidad fija, el Málaga también se llevaría ese porcentaje, pero la ganancia sería mucho menor y habría que esperar a que en verano se diese, o no, el traspaso definitivo.