El Málaga CF vuelve al trabajo con Lobete al margen

El Málaga CF volvió a calzarse las botas en la tarde este lunes. El viernes ganó en La Rosaleda al Burgos (3-0) su sexto encuentro consecutivo, disfrutó de dos días de descanso -sábado y domingo- y ya le tocó a la plantilla blanquiazul volver al trabajo para empezar a preparar el siguiente encuentro, la visita del próximo lunes al Mirandés en Anduva.

Será una semana larga para Funes y sus jugadores. Al no jugar hasta el lunes, tendrán toda la semana para preparar el choque frente al colista de LaLiga Hypermotion. Los blanquiazules se ejercitarán todos los días, salvo el miércoles, hasta que el domingo cojan el avión hacia Bilbao para terminar el viaje por carretera hasta Miranda de Ebro.

Lobete, al margen

En la primera sesión de la semana no hubo novedades. Lobete, que ya se perdió el choque frente al Burgos, sigue al margen por esas molestias en la rodilla. Se le vio con un aparatoso vendaje para fijar la zona afectada. Un golpe en la rodilla le provocó un pequeño esguince que debería quedar olvidado en los próximos días. El atacante no está descartado todavía para el encuentro en Anduva, pero será su mejora a lo largo de la semana la que marcará su disponibilidad.

Sin cambios en la enfermería

Por ahora, Funes no recupera a ninguno de los lesionados. Además de Lobete, Dani Sánchez, Víctor García, Ramón, Moussa, Darko Brasanac, Luismi y Álex Pastor -sin ficha- siguen trabajando en sus respectivos procesos de recuperación. El técnico blanquiazul ya señaló la pasada semana que pronto puede haber novedades con Brasanac y Ramón, para que se vayan reintegrando progresivamente en el grupo. Después deberían ir reapareciendo poco a poco los dos laterales zurdos lesionados.

La primera sesión de la semana arrancó con una charla técnica y activación física por grupos. Después, los blanquiazules trabajaron ejercicios con balón y terminaron con partidillos en espacio reducido y estiramientos. Este martes, nueva sesión, a partir de las 10.30 horas, en las instalaciones de La Rosaleda. El miércoles, descanso. Y a partir de jueves, preparación a conciencia del duelo del lunes en Miranda de Ebro.