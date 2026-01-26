Mirandés, contigo empezó todo: La era Funes en el Málaga CF arrancó contra su próximo rival

El Málaga CF visita el próximo lunes al Mirandés, el equipo con el que arrancó la era Funes. Así es el calendario asimétrico de LaLiga Hypermotion. Nueve jornadas después, el conjunto blanquiazul vuelve a medirse al rival con el que arrancó la andadura del técnico de Loja y, por tanto, la racha triunfal que ha llevado a los de La Rosaleda de estar a un paso del descanso a verse tercero en la clasificación.

Transformación en dos meses

Cómo ha cambiado la película en poco más de dos meses. La semana previa al partido frente al Mirandés en Martiricos fue de las más convulsas que se recuerdan en los últimos tiempos en el entorno del Málaga CF. Tras la derrota en el Reino de León frente a la Cultural Leonesa (1-0), los dirigentes blanquiazules tomaron la determinación de prescindir de Sergio Pellicer y colocar como sustituto a Juanfran Funes, el hasta entonces entrenador del filial. Se llegó a la cita frente al Mirandés en un clima casi irrespirable, con una afición encendida contra los que mandan en el club y con muchas dudas en torno a la decisión tomada para el recambio de Pellicer.

Pero en dicho partido empezó a cambiar todo. Los cánticos se sucedieron durante todo el partido contra los dirigentes - el administrador judicial José María Muñoz, Kike Pérez y Loren Juarros-. El partido llegó 2-2, después de ir 2-0 en ventaja, al tiempo de descuento y estaba a punto de desatarse una de las mayores broncas de los últimos años en La Rosaleda, pero un gol de Einar Galilea cuando el partido ya apuntaba al empate lo cambió todo. Cambió la suerte y la mentalidad, apaciguó los nervios de la afición y fue el inicio de la trayectoria ascendente del equipo blanquiazul.

Racha de resultados

Nueve partidos lleva ya Funes al cargo del Málaga CF y todavía no conoce la derrota. A sus órdenes, el equipo ha sumado siete victorias y dos empates, 23 puntos de 27 posibles, una racha inmaculada que le ha llevado a coquetear con el descenso a meterse de lleno en la parte alta de la tabla. De hecho, Funes llegó al cargo con el equipo igualado a puntos con la zona roja, y cuando comenzó aquel encuentro frente al Mirandés ya estaba inmersa en ella. Ese gol de Galilea evitó que los blanquiazules terminasen la jornada 15 en puestos de descenso. Y ahora, tras la disputa de la fecha 23, es tercero, con 38 puntos, a solo uno del ascenso directo.

Visita a Anduva

El equipo de Martiricos vuelve a verse ahora las caras contra el Mirandés poco más de dos meses después en una situación completamente diferente. Ha pasado de tener que ganar por obligación para no descender o pensar en que un triunfo le puede llevar a asaltar una de las plazas de ascenso directo. El Málaga CF ha evolucionado, cada vez juega mejor y es un equipo más sólido en las áreas, situación muy diferente a la de su próximo rival. El Mirandés es colista, con 17 puntos, y lleva siete jornadas sin ganar -seis derrotas y un empate-. No gana desde la jornada posterior a visitar La Rosaleda, cuando venció por 1-0 como local a la Real Sociedad B. De hecho, ya no cuenta con el mismo técnico con el que visitó el feudo blanquiazul. Jesús Galván fue destituido y se hizo cargo del equipo hace dos jornadas Antxon Muneta, su tercer técnico del curso.

El próximo lunes se verán las caras dos equipos en dinámicas totalmente opuestas. Y lo harán en Anduva, campo habitual del Mirandés, al que han regresado en este arranque de 2026, tras pasar prácticamente toda la primera vuelta en su ‘exilio’ en Mendizorroza. El regreso de los jabatos a Anduva es una dificultad añadida para el Málaga en este partido. En su retorno, empataron 2-2 frente al Almería. Y justo después cayeron por 1-2 contra el Andorra. Este será el tercer encuentro que jueguen como local en su verdadera casa.