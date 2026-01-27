El escepticismo de Funes con el mercado de fichajes invernal

El próximo lunes 2 de febrero, una vez acabe el CD Mirandés-Málaga CF en Anduva, se concluye el mercado invernal de fichajes. No se atisba ningún movimiento de envergadura en el seno del equipo blanquiazul. Ya ocurrió el curso pasado con la única rescisión de Sergio Castel y ahora, a excepción de que venga un lateral izquierdo previa salida de otro jugador, la postura del club es bastante escéptica con las llegadas, como así reconoce Juanfran Funes.

Mercado de fichajes

"A mí, personalmente, me gustaría que no hubiese ningún fichaje". No sorprenden las palabras del técnico blanquiazul, pero sí su contundencia de cara a lo que pueda ocurrir esta semana. "Que vengan jugadores significa que otros tienen que irse. Soy bastante escéptico con el mercado invernal. No es que no quiera fichajes o no me gusten. Los buenos jugadores siempre son bien recibidos, pero yo valoro mucho lo que están haciendo ellos", explicó Funes en el programa Área Malaguista de 101TV.

¿Qué hay detrás de estas palabras? "Hay una realidad y es que ellos, y no solo los que están jugando los partidos, están poniendo todo y más. Al que los ve todos los días le da mucha confianza. Igual me equivoco, pero tengo la convicción de que tienen mucha fuerza. No solo se merecen nuestro respeto, sino nuestra deferencia porque ellos han puesto mucho para que la situación del equipo cambie".

La plantilla del Málaga CF ha conseguido firmar seis victorias consecutivas. / Álex Zea

¿Operación salida?

Lo cierto es que de haber un movimiento, sería mínimo: el lateral izquierdo. Las lesiones musculares de Dani Sánchez y Víctor García pusieron en alerta esa demarcación, pero la irrupción de Rafita ahí ha calmado las aguas hasta el punto de que ya no es una prioridad absoluta. Precisamente, las 25 fichas profesionales ya las tiene el Málaga CF ocupadas y antes de entrar... hay que dejar salir obligatoriamente y no está siendo tan fácil como se preveía a la hora de buscar cesiones.

Ahora bien, el tercer puesto en la clasificación o los 10 goles de Chupe en una lucha directa por el pichichi de la categoría han colocado en el centro de la diana a varios futbolistas blanquiazules de cara a dar el salto a Primera. Ahí, Funes es aún más claro: "La mejor noticia es que sigan y los que están", a lo que añadió: Priorizar el consolidar lo que se tiene conlleva que no puedan venir tantos fichajes. Ya se ha renovado a Puga y otras renovaciones de antes, eso tiene menos visualización que el impacto de un fichaje. Para nosotros va a ser crucial, de lo bueno que le pueda pasar al Málaga CF en los próximos años".

El mercado en Segunda

La postura del Málaga CF es muy contrapuesta a lo que han hecho todos sus rivales de la parte alta de la clasificación. Además de los de Martiricos, los únicos que no han realizado ni un solo movimiento, ni de entrada ni de salida, son el Eibar ni la Real Sociedad B. A partir de ahí, todos han llevado a cabo alguna modificación de cara a esta segunda mitad de curso.

El Racing de Santander ha conseguido la cesión de dos jugadores de Primera. El Castellón, por ejemplo, se ha reforzado con dos delanteros más. El Almería ha pagado por el traspaso de Jon Morcillo procedente del Albacete, el Dépor ha fichado a dos jugadores de Primera División, Las Palmas también ha realizado hasta cuatro incorporaciones... incluso el Mirandés, próximo rival, ha sumado a cuatro futbolistas y podría llegar alguno más antes del lunes.

Hasta el lunes aún queda tiempo, pero no parece que vaya a ser una semana con demasiados movimientos en el Málaga CF. Esa tercera plaza, estar a un punto del ascenso directo, ha calmado las aguas en la dirección deportiva y los objetivos pasan más por cerrar filas ante la explosión de algunos de los mejores jugadores del equipo.