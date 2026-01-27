Los jugadores del Málaga CF se someten a una analítica completa en Quirónsalud Málaga

Los jugadores y el cuerpo técnico del Málaga CF se han sometido a una analítica sanguínea completa con un equipo médico del Hospital Quirónsalud Málaga, que se ha desplazado hasta las instalaciones de La Rosaleda en la previa de la sesión de trabajo de este martes, 27 de enero.

El plantel se ha reunido en la sala médica del Estadio La Rosaleda con el personal del Hospital Quirónsalud Málaga -proveedor médico oficial del Málaga CF-, que ha tomado las muestras que serán analizadas en el Laboratorio de Análisis Clínicos de Quirónsalud Málaga. El doctor Pablo Campos, jefe de los servicios médicos del Club, ha estado al frente de la operativa junto al doctor César Ramírez, coordinador de Quirónsalud para el Málaga CF, al doctor Juan Enrique Puche y la enfermera Lidia Alcázar.

El objetivo de estas pruebas es monitorizar de forma continua el estado de salud y el rendimiento fisiológico de los futbolistas, que se suman a los reconocimientos médicos, cardiológicos y pruebas complementarias que se realiza a los jugadores durante la temporada. Y es que, como señala el Dr. César Ramírez, jefe de Servicio de Cirugía General del Hospital Quirónsalud Málaga y coordinador médico para el Málaga CF, “la planificación y el estudio de la fisiología del deportista sano es esencial para poder optimizar su estado de salud deportiva y hacer que tengan el máximo rendimiento. En este sentido, el compromiso del Hospital Quirónsalud con el Málaga CF ha sido adaptarse siempre a los extensos protocolos de estudio analítico periódico que requieren los deportistas de alto rendimiento”.

Así, esta mañana “hemos estado supervisando, colaborando y dando nuestro apoyo a los servicios médicos del club, encabezados por el Dr. Pablo Campos, para realizar esta analítica de rutina que se hace después del periodo vacacional de navidades e inicio de la segunda vuelta”.

Prevenir lesiones

El Dr. Juan Enrique Puche, cardiólogo del Hospital Quirónsalud Málaga, destaca por su parte que “este tipo de analíticas permiten detectar de manera precoz posibles alteraciones metabólicas, nutricionales o hematológicas que puedan condicionar el rendimiento o la recuperación de los jugadores”.

El estudio incluye parámetros hematológicos, bioquímicos, hormonales y de marcadores inflamatorios, con especial atención a niveles de hierro, función renal y hepática, perfil lipídico, balance hormonal y marcadores de fatiga y sobrecarga.

“En el deporte profesional, los pequeños desequilibrios pueden marcar la diferencia. Estos controles nos permiten ajustar la nutrición, la carga de entrenamiento y la recuperación de cada jugador de manera individualizada”, añade el Dr. Puche.

Noticias relacionadas

Este chequeo médico se enmarca dentro del acuerdo entre el Málaga CF y Quirónsalud Málaga como proveedor médico oficial del club, con el que se refuerza el compromiso conjunto con una medicina preventiva y de precisión aplicada al deporte, donde la evidencia científica se pone al servicio del rendimiento y la salud a largo plazo.