Entrenamiento
El Málaga CF suma carga física en la segunda sesión de la semana
El equipo, sin novedades en el plantel, se sometió a pruebas de resistencia antes de descansar este miércoles
El Málaga CF volvió este martes al césped del anexo para protagonizar el segundo entrenamiento de la semana. Circunstancias atípicas las que tienen que afrontar Funes y los jugadores después de jugar el viernes pasado y no volver a hacerlo hasta el lunes, pero que mantienen al grupo muy centrado en el trabajo y en no perder el ritmo que les ha llevado hasta las seis victorias consecutivas.
Sesión física
Es una semana fuera de la normalidad para el equipo blanquiazul, cerrando la jornada 24 el próximo 2 de febrero, y permite profundizar en labores que no son estrictamente futbolísticas. Por eso Funes aprovechó para subir la carga física del equipo este martes y apartar el balón durante unas horas. Carrera continua y una prueba de resistencia coparon la totalidad de la sesión, complementada por tareas específicas en el gimnasio.
En lo que se refiere a la plantilla, no hubo ninguna novedad para el cuerpo técnico. Siguen trabajando los mismos jugadores que estuvieron disponibles en el triunfo contra el Burgos. Lobete se mantiene al margen por sus problemas de rodilla. Los siguientes en volver podrían ser Brasanac y Ramón tras superar importantes lesiones de rodillas, mientras que deberían seguirles los laterales Dani Sánchez y Víctor. Moussa, Luismi y Pastor -sin ficha- cierran la enfermería. Parece difícil que alguno vaya a poder jugar en Anduva y se sumarán las bajas por sanción de Murillo y Dotor.
Pendiente de los rivales
El Málaga CF descansará este miércoles y será el jueves, a partir de las 10.30 horas, cuando vuelva al trabajo. A partir de entonces le quedarán cuatro entrenamientos para preparar el partido contra el Mirandés, mientras está pendiente de todo lo que hagan sus rivales este fin de semana. Los de Funes serán quienes cierren la jornada ante el colista de la categoría.
