El Málaga CF organiza este sábado un 'escape room' en La Rosaleda

El Málaga CF y La Rosaleda celebran este 2026 el 85 aniversario del estadio blanquiazul. El equipo ya le está regalando partidos muy especiales con victorias muy importantes que le han llevado hasta rozar el ascenso directo, a solo un punto desde la tercera plaza, pero la afición va a jugar un papel muy importante y la primera cita llega este sábado.

El club de Martiricos ha organizado el primer 'escape room' en La Rosaleda con el lema: "¿Y si te dijeran que puedes salvar La Rosaleda?". Es uno de los muchos eventos que van a marcar el 85 aniversario. A la espera de que el equipo viaje a Anduva, la marea blanquiazul va a tener una experiencia inmersiva que les va a convertir en verdaderos protagonistas de una misión a contrarreloj.

En las entrañas de La Rosaleda aparece un artefacto capaz de alterar sistemas, bloquear accesos, apagar pantallas o interferir sonidos. Acompañados por un Game Master y con la participación de actores que darán vida a la narrativa, los participantes deberán unir conocimiento, ingenio y mucha pasión blanquiazul para devolverle al estadio aquello que lo hace único: su historia.

¿Cómo participar?

La actividad se celebrará el sábado 31 de enero, entre las 16.30 horas y las 20.15 horas, con cuatro grupos de entre 10 y 12 personas que irán entrando por turnos de 90 minutos. Cada equipo deberá acudir 30 minutos antes del inicio de su sesión para prepararse antes de comenzar el 'escape room'. La historia comienza con un hallazgo inquietante. Habrá que estar registrado en la página web del Málaga CF y completar este formulario para participar. Los ganadores serán anunciados a partir del jueves 29 de enero.