Montero busca su semana de redención en el Málaga CF

Han pasado algo más de dos meses desde que Javi Montero vistiera por última vez la camiseta del Málaga CF en un partido de LaLiga Hypermotion. Fue el 17 de noviembre, en la derrota contra la Cultural Leonesa, en el último partido de Sergio Pellicer. Su presencia ha sido nula con Juanfran Funes, pero el sevillano afronta la que podría ser su semana de redención en el club blanquiazul ante la ausencia de Murillo en el centro de la zaga.

De la inversión al banquillo

El central llegó en verano como el gran candidato a acompañar a Álex Pastor en la defensa después de la salida de Nelson Monte. Con la grave lesión del catalán, Montero pasaba a ser el líder de una nueva muralla que él debía dirigir. Sin embargo, su rendimiento se aleja bastante de las expectativas y de las condiciones con las que llegó. Acumula en su expediente muchas dudas, dos rojas (Racing y Cultural) y dos meses de sequía en Liga, interrumpidos por la eliminación en Copa que también le señaló.

Montero fue titular en el Málaga CF de Pellicer. / LaLiga

Con Funes a los mandos, Einar Galilea ha sido insustituible, Ángel Recio fue titular hasta su lesión y Murillo ha recuperado su mejor nivel en las últimas semanas. El sevillano es la única pieza con la que no ha contado el técnico, pese a que siempre destaca su actitud en los entrenamientos. La historia es otra sobre el campo porque el de Loja optó por Recio, pasando a Murillo al carril, para sustituir a Puga en Córdoba.

Funes busca central

El de esta semana puede ser un punto de inflexión. La puerta se le abre ahora a Montero con la sanción del central manchego ante el CD Mirandés por ciclo de tarjetas. Por lo pronto, el Málaga CF viene de enlazar dos porterías a cero en el Nuevo Arcángel y frente al Burgos, ambas con una línea defensiva formada por Rafita, Galilea, Murillo y Puga. El próximo lunes, será otra distinta.

El cuerpo técnico tendrá que decidir si opta por su primera dupla, Galilea y Recio, o si le concede a Montero la primera titularidad en Liga desde mediados de noviembre. Lo que es evidente es que el que llegaba como gran fichaje de la defensa ha visto todo desde el banquillo y no ha participado en ninguno de los nueve partidos en los que el Málaga CF de Funes se ha mantenido invicto.

Recambio de Dotor

No es la única sustitución que afronta el equipo en Anduva. Carlos Dotor también recibió su quinta tarjeta amarilla en La Rosaleda y se caerá de la próxima convocatoria. Aquí hay más soluciones: dar entrada a Rafa Rodríguez como pivote y adelantar algunos metros a Izan Merino, colocar a Juanpe como titular o contar con Aarón Ochoa-Dani Lorenzo como dupla de interiores.