¿Por qué el Málaga CF evita acudir al mercado de fichajes de invierno?

El próximo lunes 2 de febrero, unos minutos después de que finalice el CD Mirandés-Málaga CF, el fútbol español pondrá fin al mercado de fichajes de invierno. Una ventana que ha servido para dinamizar muchas plantillas de Segunda División y por la que el club de Martiricos va a pasar de puntillas por segundo año consecutivo. A excepción de un giro radical, las labores de Loren Juarros pasan ahora mismo por seguir renovando y mejorando las condiciones de los jóvenes.

El Málaga CF ya fue el único equipo que no se reforzó en enero de 2025 y este año va por el mismo camino. Entonces, el único movimiento fue la rescisión de Sergio Castel. Este año, por unos y otros motivos, la puerta de la operación salida está cerrada de par en par. El viento a favor ayuda, el ‘factor Funes’ ha servido para demostrar que esta plantilla estaba hecha para algo más y son varias las razones que sustentan al club en pasar de largo por el mercado invernal.

La idea de Funes

Funes juega un papel muy importante en este proceso como causa y consecuencia del mismo: ha sido él quien le ha dado la vuelta al equipo -desde la 20ª plaza con la que empezó jugando ante el Mirandés hasta ser tercero ahora- y es él quien quiere contar con el mismo núcleo de cara a la segunda mitad de temporada.

Funes le ha cambiado el rumbo a la plantilla del Málaga CF. / Álex Zea

La idea del de Loja, y por ende del Málaga CF, es que no haya ni salidas ni tampoco entradas. Desde hace varias semanas mantiene su postura muy firme, antes incluso de que comenzara el mercado de fichajes, y el fútbol, por ahora, le da la razón. Conocía al grupo a la perfección y ha demostrado tocar las piezas necesarias para colocar al Málaga CF en la primera plaza por detrás del ascenso directo. Además, ya ha asegurado en varias ocasiones que no le gustan las plantillas profundas y ahora, aunque tocada por lesiones y de larga duración, maneja una con 25 profesionales y cuatro más con ficha del filial.

Una plantilla al alza

No es baladí que la polivalencia de buena parte del grupo haya puesto en un segundo plano el grave problema de las lesiones. El caso más evidente es el del lateral izquierdo. Rafita ha suplido a la perfección las bajas de Dani Sánchez y Víctor, pero también hay un grupo de futbolistas como Murillo, Niño, Larrubia y casi todos los centrocampistas que pueden alternar varias posiciones en el terreno de juego, ampliando el número de opciones en cada puesto.

Además, se da el caso -o la consecuencia directa- de que hay un jugador en cada línea del campo que está siendo muy protagonista en la categoría. Alfonso Herrero sigue en el escaparate de los mejores porteros de Segunda y a él se han unido Dani Lorenzo, Larrubia o Chupe, candidato serio al pichichi de Segunda, en sus respectivas posiciones. Incluso Izan Merino, Murillo o Rafita están llamando a esa puerta.

Sin olvidar tampoco a los lesionados. El club considera a Ramón y a Brasanac como los refuerzos de invierno. Ambos volverán a entrenar en las próximas semanas después de diferentes lesiones de rodilla. El de Órgiva vuelve a ser toda una incógnita después de la grave lesión de ligamento cruzado. Después llegarán los laterales, sin perder de vista las molestias de Lobete. Más complicada la situación de Luismi y fuera de la ecuación queda Pastor.

Haitam parecía candidato a buscar una cesión con minutos. / Málaga CF

Sin salidas... imposible

Esa es la parte positiva, pero no hay que obviar que el Málaga CF no tiene margen de movimiento alguno, ni en plantilla ni tampoco en el margen salarial. Para entrar hay que salir y, si bien Funes no quiere desprenderse de ningún jugador, tampoco los futbolistas quieren salir. Moussa y Haitam aparecían como candidatos claros a salir vía cesión, y el central, por lesión, y el extremo, porque Funes quiere controlar las cargas de cerca, apuntan a continuar en el Málaga CF. De salidas involuntarias nadie quiere oír hablar como es lógico.

Así que esta es la situación con la que el club de Martiricos se plantea salir del mercado de fichajes. Es el premio que le ha dado el fútbol desde la llegada de Funes y el regalo envenenado de apostar con todo por lo que hay mientras todos los rivales directos se han reforzado .