El Málaga CF, el mejor de Segunda División en las primeras partes

El Málaga CF es el equipo de moda por excelencia en Segunda División. Tiene abierta la mayor racha de victorias de la categoría, ha alcanzado la tercera posición a solo un punto del ascenso directo y también lidera multitud de estadísticas. Una de ellas es el rendimiento en las primeras partes. Ningún equipo suma más que los 40 puntos que conseguirían los blanquiazules hasta el descanso gracias a sus resultados.

Es uno de los tantos aceleradores que ha pisado Juanfran Funes para convertir al Málaga CF en líder absoluto. Es una de las referencias que han tomado sus victorias y la seña de identidad de un grupo que sale a morder desde el primer minuto, sea cual sea el rival y sea cual sea también el escenario. Incluyendo la etapa de Sergio Pellicer, el balance sería de 11 victorias, siete empates y cinco derrotas.

El Málaga CF de Funes

De esos 11 triunfos le corresponden a Funes siete en los nueve encuentros que ha dirigido al Málaga CF en LaLiga Hypermotion. De hecho, no es curiosidad que casi todas las victorias hayan venido marcadas por el rendimiento antes del descanso: Mirandés (2-0 a 3-2), Almería (1-0 a 2-1), Sporting de Gijón (0-1 a 1-3), Ceuta (1-0 a 2-1), Córdoba (0-1 a 0-1) y Burgos (2-0 a 3-0).

El único resultado en el que hubo remontada fue aquel de Albacete, que pasó del 1-0 al 1-3 después de una fulgurante segunda mitad. También se desmarca el 1-0 frente al Real Zaragoza que empataron los maños con un penalti en el último minuto o el 1-0 ante el Valladolid que se igualó con un tanto de Adrián Niño. Es decir, el balance de Funes es de 23 puntos de 27 posibles y buena parte (21) viene marcado por un trabajo desde inicio que marca la diferencia con 10 goles a favor y tres en contra.

El Málaga CF de Pellicer

Los datos del Málaga CF con Pellicer a los mandos eran diferentes en la primera mitad. 19 puntos en 14 partidos con un balance de cuatro victorias, siete empates y tres derrotas. Bastante menos goleador (siete tantos) y encajando algo más con cinco goles recibidos. Más allá de las diferencias con el estilo y de los problemas para ver puerta, era un equipo que hacía más largos los partidos y no iba tanto a por el rival desde el primer minuto.

El Málaga CF visita el próximo lunes al CD Mirandés en Anduva. / LaLiga

Clasificación

Así, el equipo blanquiazul es el líder absoluto hasta que el árbitro señala el descanso. Por detrás se encuentran otros muchos rivales directos como la UD Las Palmas (36 puntos, cuatro menos que el Málaga CF), Castellón (35), Deportivo de La Coruña (35), Almería (34) y Sporting de Gijón (33). Cuatro de ellos también ocupan plazas de play off en la clasificación real.

Una situación bien distinta es la que se produce con los rivales a los que se van a enfrentar los de Martiricos en las próximas semanas. El CD Mirandés, la visita más inmediata el 2 de febrero, es el peor equipo con un balance de 20 puntos debido a tres victorias, 11 empates y nueve derrotas. Una oportunidad de oro. La Cultural Leonesa sumaría 26 puntos, la Real Sociedad B llega a los 31 -el más cercano al play off-, mientras que el Albacete es penúltimo con 21.