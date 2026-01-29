Álex Pastor: "El Málaga CF se ha portado muy bien conmigo"

Ha estado lejos de los focos por la desafortunada lesión que sufrió a principios de temporada, pero Álex Pastor volvió a escena para la presentación del acuerdo de renovación con el Málaga CF hasta 2028. Pese a que estará toda la temporada fuera por ese grave problema en la rodilla, el club confía plenamente en su recuperación y le ha dado dos años más de contrato. "Fue una alegría cuando me dijeron que querían que me quedara. Estoy en el sitio que quiero estar", explicó el central blanquiazul.

Dura lesión

"Cuando te pasa una cosa así, no piensas muchas cosas más que en lo inmediato y en recuperarte. Siempre existe ese pequeño miedo. Estoy en el club en el que quiero estar, me pusieron facilidades y se portaron muy bien conmigo. Fue una alegría cuando me dijeron que querían que me quedara, ayuda a la recuperación. Estoy en el sitio en el que quiero estar".

Plazos de recuperación

"Con estas operaciones siempre hay contratiempos y problemas. La recuperación va bien, sobre los plazos estimados. Volveré la temporada que viene. Veo al equipo jugar y eso ayuda. Todo va bien".

Estado del equipo

"Es una maravilla ver al equipo jugar. Siempre hemos tenido el potencial, siempre lo he visto. Se vienen haciendo las cosas bien desde hace tiempo. Se están recogiendo los frutos sembrados en Primera RFEF. El año pasado vimos momentos muy buenos y ahora es el mejor momento. Es un orgullo ser parte de este equipo. Toda España nos está viendo jugar, es un placer".

¿Ascenso?

"Estoy esperando que me suban a Primera División esta gente. No es una palabra prohibida. Renovamos aquí porque confiamos en el proyecto. Hay muy buenos profesionales y personas. Confío plenamente, ojalá algún día se dé".

Grupo y unión

"El día a día es bueno. Somos muy buenos profesionales y personas. Es verdad que cuando no salen las cosas hay frustración y en otros momentos hemos estado desafortunados, como al final en la etapa de Pellicer. Ahora, las victorias son fruto del esfuerzo y estar día a día. Es lo que nos toca".

Cambios en defensa

"Tuvimos la marcha de Nelson y luego mi lesión. Nos quedamos faltos de personal pero lo hemos hecho estupendamente. Todos son jugadorazos. Recio viene del filial y está dando rendimiento inmediato y muy alto. Es una de las fortalezas del equipo, defender bien. Y con Alfonso atrás. Es primordial".