Entrenamiento del Málaga CF: Lobete se apunta al partido en Miranda de Ebro

El atacante blanquiazul se reincorporó este jueves al grupo tras superar unas molestias en la rodilla

Imagen del entrenamiento de este jueves del Málaga CF.

Imagen del entrenamiento de este jueves del Málaga CF. / Málaga CF

Manuel García

Manuel García

Buena noticia para el Málaga CF en su regreso a los entrenamientos. La plantilla blanquiazul descansó este miércoles y en la mañana de este jueves se volvió a calzar las botas para seguir preparando a conciencia la visita del lunes al Mirandés en Anduva (20.30 horas). La novedad en la sesión fue la presencia de Julen Lobete con el grupo una vez superadas las molestias en la rodilla.

Lobete, de vuelta

Lobete fue baja en el encuentro de la pasada jornada frente al Burgos por ese golpe en la rodilla y, si nada se tuerce, volverá a estar disponible para Funes para la visita a Miranda de Ebro. Por lo demás, la enfermería sigue igual. Ramón, Brasanac, Dani Sánchez, Víctor García, Moussa, Luismi y Álex Pastor -sin ficha- siguen trabajando en sus respectivos procesos de recuperación.

La sesión matinal de este jueves estuvo compuesta por una charla técnica, activación física, rondos por grupos y labor táctica con balón en espacios reducidos. Este viernes, nuevo entrenamiento, a partir de las 10.30 horas, en las instalaciones de La Rosaleda. Solo quedan tres sesiones antes del domingo poner rumbo a Miranda de Ebro, vía Bilbao en avión.

