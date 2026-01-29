El Málaga CF bajará a Moussa al filial, aunque no se esperan fichajes ni salidas

En el Málaga CF no esperan que se produzcan fichajes ni salidas en el mercado invernal. Esto es fútbol y todo puede cambiar en cualquier momento, pero esa es la intención del club blanquiazul a cuatro días de que se baje la persiana -lunes 2 de febrero a las 23.59 horas. Así lo confirmó Loren Juarros durante la rueda de prensa de presentación de las renovaciones de Carlos Puga (2029) y Álex Pastor (2028).

Moussa liberará una ficha profesional

El director deportivo blanquiazul sí que confirmó que la intención del Málaga CF es bajar al filial a Moussa, aunque eso no tiene por qué venir de la mano de un fichaje. En el club creen que Moussa necesita minutos y continuidad para volver a sentirse futbolistas y recuperar su nivel al 100% y creen que es mejor hacerlo en el filial en Segunda RFEF que buscar una cesión en otro club en el que no le garanticen ese protagonismo.

"Estamos contemplando la posibilidad de que en vez de que salga a jugar fuera pueda tener un plan aquí y tenga los minutos que tenga que tener en el Malagueño. Así de cara al año que viene esté al 100%. Es un plan de futuro. Que esté al día a día con el primer equipo y con los servicios médicos. Cuando cedes a un jugador fuera es para que juegue, pero posiblemente no le conviene jugar todos los minutos sino que esté controlado. Es el plan que hay con él, de cara a la pretemporada que viene. Se pondrá la licencia del segundo equipo y no tendría del primer equipo. Lo tiene asumido, nosotros también. Creemos que es lo mejor para él", explicó Loren Juarros este jueves en la sala de prensa de La Rosaleda.

Ni fichajes ni salidas

Este movimiento de hacer ficha del filial a Moussa serviría para liberar una licencia profesional. El Málaga CF tiene cubiertas en estos momentos las 25 que permite LaLiga y bajar al central maliense al filial abriría un hueco. Esto supondría que la dirección deportiva blanquiazul tendría margen en este aspecto para acometer algún fichaje en las horas que quedan de mercado, pero en estos momentos la intención no es esa. "A día de hoy no contemplamos ningún movimiento. No lo podemos hacer por LaLiga. Estábamos preparados pero por algunas cosillas no vamos a hacer ningún movimiento", señaló el director deportivo blanquiazul.

Por otro lado, Loren Juarros quiso despejar dudas sobre posibles salidas. Ahora mismo, en el club tampoco se contempla una salida inesperada. El buen rendimiento de jóvenes talentos blanquiazules como Larrubia o Chupe, aún con el mercado invernal abierto, inquietó a buena parte de la afición, por miedo a que pudieran marcharse a mitad de campaña, justo cuando mejor está el equipo y se empieza de nuevo a soñar con objetivos mayores. Loren quiso ser tajante: "Esperemos que no haya nada raro o que un equipo se lleve a algún jugador por la cláusula. No ha venido nadie con oferta ni nadie ha planteado el salir por la circunstancia que sea", remarcó.

Recta final del mercado

Esta es la situación del Málaga CF en el mercado de invierno a cuatro días de que finalice el plazo para fichar. Durante el mes, las intenciones del club blanquiazul ha ido variando en función de diversos aspectos. El buen momento global del equipo y el rendimiento puntual de ciertos futbolistas, como Rafita en el lateral izquierdo, ha hecho disminuir las urgencias de reforzar la plantilla. Las lesiones de Víctor García y Dani Sánchez hizo plantearse al club la posibilidad de incorporar otro lateral zurdo, pero Rafita está rindiendo en esa posición, que no es la suya, a un nivel espectacular. En pocas horas se decidirá todo, pero por ahora se espera un fin de mercado muy tranquilo y sin sobresaltos en las oficinas de Martiricos.