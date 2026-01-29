Presentación
Puga: "Renuevo con la intención de estar algún día en Primera División"
El lateral diestro granadino ha renovado con el Málaga CF por tres temporadas más, hasta 2029
Era uno de los dos grandes protagonistas del día. El Málaga CF anunció la renovación de Carlos Puga hasta 2029 justo después de la victoria frente al Burgos en La Rosaleda y este jueves tocó presentarlo como es debido en sala de prensa. El lateral diestro blanquiazul, a buen nivel desde hace semanas, se muestra muy ambicioso y tiene claro su objetivo en el club blanquiazul: "Estar en Primera División algún día".
Arraigo al club y la ciudad
"Estoy muy contento. Llevo aquí dos años y sé lo que es este club. Estoy muy contento. Ojalá sean muchos más. Llevo varios días importantes aquí. Tarragona, el nacimiento de mi hija y el día del Burgos con mi renovación. Espero que sigan viniendo días importantes en el futuro".
Objetivo personal
"Renuevo con la intención de estar en Primera División algún día. Es un objetivo. Aparte de Mirandés y Cultu, vamos mirando el presente y si se nos da, lo cogeremos".
Gran momento del equipo
"Se está disfrutando muchísimo. Es una pena que Pastor no lo esté viviendo. Una vez que los de arriba han cogido la confianza al ganar partidos, se nota que somos buenos y que nos lo tenemos que creer y, si Dios quiere, podamos disfrutar en un futuro".
Competencia con Rafita
"Poco que decir. Recuerdo el partido contra el Dépor, fue espectacular. Es muy intenso. Es muy difícil irse de él, sube mucho… me recuerda a mí. Muy contento de que haya subido. Espero que la competencia el año que viene sea muy buena como la que tengo con Jokin".
- Subasta inmobiliaria en Málaga de los bienes de Aifos: ofrecen descuentos de hasta el 75%
- El parque hinchable más grande del mundo abre sus puertas en Málaga: con 5.000 metros cuadrados de tirolinas, rocódromo y toboganes
- Correos cierra temporalmente la unidad de reparto y oficina de La Paloma en Málaga por la presencia de ratas
- Suspendidas las clases este miércoles en 26 pueblos de la comarca de Ronda por la borrasca Joseph
- Comienzan los trabajos previos para la construcción del aparcamiento provisional del tercer hospital de Málaga
- La construcción de los chalés de lujo en el Lagarillo triplicará el tráfico en Pinares de San Antón
- Novedades televisivas para el Joventut-Unicaja: fecha, hora y dónde verlo de forma gratuita
- Luto en el baloncesto malagueño por el fallecimiento de José Cárdenas