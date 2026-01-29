Puga: "Renuevo con la intención de estar algún día en Primera División"

Era uno de los dos grandes protagonistas del día. El Málaga CF anunció la renovación de Carlos Puga hasta 2029 justo después de la victoria frente al Burgos en La Rosaleda y este jueves tocó presentarlo como es debido en sala de prensa. El lateral diestro blanquiazul, a buen nivel desde hace semanas, se muestra muy ambicioso y tiene claro su objetivo en el club blanquiazul: "Estar en Primera División algún día".

Arraigo al club y la ciudad

"Estoy muy contento. Llevo aquí dos años y sé lo que es este club. Estoy muy contento. Ojalá sean muchos más. Llevo varios días importantes aquí. Tarragona, el nacimiento de mi hija y el día del Burgos con mi renovación. Espero que sigan viniendo días importantes en el futuro".

Objetivo personal

"Renuevo con la intención de estar en Primera División algún día. Es un objetivo. Aparte de Mirandés y Cultu, vamos mirando el presente y si se nos da, lo cogeremos".

Gran momento del equipo

"Se está disfrutando muchísimo. Es una pena que Pastor no lo esté viviendo. Una vez que los de arriba han cogido la confianza al ganar partidos, se nota que somos buenos y que nos lo tenemos que creer y, si Dios quiere, podamos disfrutar en un futuro".

Competencia con Rafita

"Poco que decir. Recuerdo el partido contra el Dépor, fue espectacular. Es muy intenso. Es muy difícil irse de él, sube mucho… me recuerda a mí. Muy contento de que haya subido. Espero que la competencia el año que viene sea muy buena como la que tengo con Jokin".