El ‘factor Anduva’, la incógnita de la visita del Málaga CF al colista Mirandés

El Málaga CF es el equipo más en forma de la categoría. El CD Mirandés, colista y sumido en una horrible racha de resultados. Dos motivos más que suficientes para que en esta Segunda División, el conjunto blanquiazul se tome más en serio que nunca este partido. En esta loca Liga Hypermotion cada semana se dan resultados que parecen inverosímiles, rachas que se rompen en los escenarios más insospechados, por lo que los de Funes tendrán que llegar más en alerta que nunca a Miranda de Ebro. Además, hay otro factor que complica aún más el choque. El equipo burgalés ya ha regresado a Anduva y a buen seguro eso le dará un plus con respecto a partidos que tuvo que jugar de local en su ‘exilio’ en Vitoria.

Exilio en Mendizorroza

El Mirandés ha estado realizando mejoras en Anduva durante los últimos meses y eso le obligó a jugar sus encuentros como local desde el inicio del campeonato hasta finales del 2025 en otro emplazamiento. Decidió hacerlo en Mendizorroza, por cercanía, para que su afición pudiese desplazarse a arropar a su equipo, pero evidentemente no es lo mismo que estar en casa. Cuando este verano Málaga renunció a ser sede del Mundial 2030 se citó como uno de los motivos el no perjudicar al club teniendo que marcharse de La Rosaleda, porque eso iba a costar puntos. Y casualidad o no, los dos equipos que este curso han jugado en un hogar secundario -Zaragoza y Mirandés- están en puesto de descenso.

Pero esto ya ha cambiado para el Mirandés... y para los que equipos que tienen que visitarle, como es el caso del Málaga CF este próximo lunes. Tras el parón navideño, el equipo jabato ya está jugando como local en Anduva. Y ese regreso a casa se ve en Miranda de Ebro como un arma extra para intentar salir del pozo y abrazar una permanencia cada día más complicada. Todos los equipos que se enfrentaron de visitante al Mirandés hasta las Navidades lo hicieron en Mendizorroza, pero los que lo han hecho a partir de enero ya se están enfrentando al ambiente de Anduva.

El cuadro burgalés ya ha jugado dos partidos en su estadio y todavía no ha logrado la victoria, pero en el retorno a Anduva ya consiguió sacar un empate 2-2 frente a todo un Almería. Una jornada después, en el arranque de la segunda vuelta, el Mirandés volvió a jugar en Anduva y perdió 1-2 frente al Andorra. Esos son los dos encuentros que ha jugado de local tras el retorno, y el de este lunes frente al Málaga será el tercero.

El peor local de Segunda

La salida de Anduva ha sido un lastre para el Mirandés esta temporada. No se pueden comparar las plantillas de uno y otro año, pero la realidad es que el equipo jabato ha pasado de ser uno de los equipos más sólidos en su estadio a ser en la presente campaña el peor local de toda la Segunda División. En los nueve encuentros que jugó en Mendizorroza solo ganó dos partidos, firmó un empate y cayó en seis ocasiones. En Anduva, un empate y una derrota. En total, solo 8 puntos de 33 posibles de local. Un peaje enorme que le tiene colista de la tabla, con solo 17 puntos.

Lo que se ve a encontrar el Málaga CF es algo muy diferente a lo que se han enfrentado el resto de rivales del Mirandés. Los de Funes tendrán que plantar cara al ambiente en Anduva y a un equipo aguerrido que se aferra a su estadio para empezar a sumar los puntos que le reenganchen a la lucha por la permanencia. Los números no pueden cegar a los blanquiazules. Si quieren mantener su racha triunfal (seis victorias consecutivas y nueve jornadas sin perder), tendrán que dar su mejor versión. No hay que olvidarse que esto es la ‘Hypertensiones’.