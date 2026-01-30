Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Horarios de la jornada 26 de LaLiga Hypermotion: Otro lunes para el Málaga CF

La próxima salida del conjunto blanquiazul a San Sebastián también se jugará fuera del fin de semana

Nuevo estadio de la Real Sociedad en Zubieta.

Nuevo estadio de la Real Sociedad en Zubieta. / Real Sociedad

Manuel García

Manuel García

Ha tardado, pero LaLiga por fin ha publicado los horarios de la jornada 26 de Segunda División, que se jugará en dos semanas. Por su segunda salida consecutiva al Málaga CF lo tocará jugar fuera del fin de semana. Los blanquiazules cerrarán la jornada en Zubieta frente a la Real Sociedad B, el lunes 16 de febrero a las 20.30 horas.

Dos salidas seguidas en lunes. En tres días, el Málaga CF visitará al Mirandés en Anduva (20.30 horas) y solo dos semanas después tendrá que hacer lo mismo con el filial txuriurdin en el mismo horario. Entre uno y otro encuentro, los de Funes recibirán en La Rosaleda a la Cultural Leonesa. Será el domingo 8 de febrero, también en horario nocturno (21.00 horas).

Próximos partidos

Jornada 24. Mirandés - MÁLAGA CF: lunes 2 de febrero, 20.30 horas.

Jornada 25: MÁLAGA CF - Cultural Leonesa: domingo 8 de febrero, 21.00 horas.

Noticias relacionadas y más

Jornada 26: Real Sociedad B - MÁLAGA CF: lunes 16 de febrero, 20.30 horas.

