Funes, en la previa del Mirandés-Málaga CF: "No podemos pasar de Juanillo a Don Juan en tan poco tiempo"

Juanfran Funes no se fía ni un pelo del partido del lunes frente al Mirandés, y hace bien. El Málaga CF visita al colista de LaLiga Hypermotion, un equipo al que espera "muy distinto en la segunda vuelta" por su regreso a su estadio y sus numerosos refuerzos. "Ellos saben que si quieren tener alguna oportunidad, pasa por ganar en Anduva. Sabemos de la dificultad que nos vamos a encontrar", explicó.

Partido en Anduva

"Vamos a ver un Mirandés muy distinto en la segunda vuelta. Hay más cambios. Llevan cinco fichajes, se están reforzando muy bien. Es cambiar medio equipo. Soy muy reiterativo en la idea. Nos supone respeto, para no mirar más allá. Tenemos que entender que la competición empieza a vivirse de otra forma, cada equipo se va posicionando. Ellos saben que si quieren tener alguna oportunidad, pasa por ganar en Anduva. Sabemos de la dificultad que nos vamos a encontrar. Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible".

Semana larga de trabajo

"Era muy larga, la partimos. Creo que nos vino bien. Están concienciados de la dificultad del partido. Hablaba con Alfonso, me ha hablado muy bien de su afición, del club. Hay gente muy cercana que siempre ayuda. Eso te hace entender que vamos a vivir un partido realmente difícil. Conocer para adelantarnos a lo que puede venir después".

Rival de la zona baja de la tabla

"Tenemos una suerte. Hace ocho jornadas nos medimos y les ganamos en el último minuto. No hay ejemplo más gráfico. Es un juego, 11 contra 11. Cuando uno va obteniendo puntos, está más en el foco. Para eso estamos nosotros, para que vean que lo importante es lo que pasa en el partido. Te alumbran más focos, pero hay que no salirse de lo verdaderamente importante. No podemos pasar de Juanillo a Don Juan en tan poco tiempo".

Cambios en el once

"Tenemos cuatro centrales zurdos en el equipo... Me explico, tanto Murillo como Recio, conmigo ha jugado más en la izquierda en juvenil y en el filial. Einar y Montero lo han vivido menos veces jugar de central diestro, no puede decir que no puedan jugar ahí, pero es más difícil verlo. No están acostumbrados a ese perfil. Si ellos juegan con tres jugadores por dentro, tenemos que armarnos bien. Le estamos dando vueltas. Nos preocupa como equilibrar el centro del campo. No pueden ser superiores a nosotros. Quedan entrenamientos importantes todavía. No es solo cómo empezar, sino también como terminar. Vamos a ver cómo termina la semana".

Moussa

"Creo que es una decisión acertada. Loren valora mucho los procesos de los jugadores. Me lo comenta y lo veo acertado. Estoy a favor. No iba a ser fácil que jugara muchos minutos. Salir fuera, ya lo hemos vivido. Tenerlo cerca nos permite llevar un seguimiento y seguir en la dinámica de entrenamiento. Va a poder vivir lo bueno del primer equipo y acumular minutos. Podemos encontrar el ecosistema ideal para que pueda crecer en la segunda vuelta y ver qué puede hacer el año que viene. Es importante para que pueda disfrutar".

Mercado de fichajes

"Hemos hablado mucho en este tiempo. Se han visto perfiles y posibilidades. No paran. La idea que yo he transmitido es que Rafita lo está haciendo muy bien. En 3-4 semanas "fichamos" dos laterales izquierdos. Nos hemos encontrado ya con Rafita. Ya tendríamos tres. Hay que valorar mucho la situación del club. Sigo pensando que es lo más acertado".

Javi Montero

"Lo que está viviendo es por mérito de Einar. Si lo vieseis entrenar... Tengo confianza en lo que va a hacer cuando le toque. Con la dificultad añadida del ritmo de competición. Le va a salir bien, porque está entrenando bien. Tiene mucho nivel, es muy buen jugador. Esta haciendo muy buenas semanas. Hasta ahora hemos querido dar continuidad. Salió del equipo por las tarjetas y estamos construyendo un bloque. Hacer muchos cambios tiene aspectos negativos. Todo tiene su parte buena y mala. Eneko entrena impresionante. Qué tranquilidad tenemos... Jokin hace entrenamientos de lateral izquierdo y le sale muy bien. Esos jugadores con menos visibilidad están entrenando muy bien. Si no, yo hubiera sido el primero en decirlo al club. La convicción es por lo que vemos todos los días. Esa es la tranquilidad que tenemos. Entiendo que los que no lo veis tengáis esa inquietud. Estamos satisfechos con la gente que tenemos en casa".

Proyecto de club

"Quiero defender nuestro proyecto. Me gusta mucho. José María deja claro que la piedra angular es la cantera. Tiene la idea de traer a Loren, que ya lo había hecho antes. Si alguien puede marcar la diferencia, es Loren. Tiene el atrevimiento y la convicción de lo que tenía que hacer. El aficionado lo está visualizando ahora. Hace tres años ya habla de lo que quería hacer. Y está pasando. Hemos consolidado 14 jugadores en Segunda División. Son jugadores muy importantes en la categoría. Siempre ha tenido la idea clara. Hay jugadores dando un rendimiento espectacular. Marcó la diferencia en San Sebastián y ahora en Málaga. Lo estamos disfrutando todos".

Homenaje en Loja

"Siempre es muy especial que te reconozcan en casa. Mi familia está allí. Desde aquí dar las gracias por acordarse de mi persona. Son momentos muy especiales para mí y mi familia. Va a ser algo que recordaré mucho tiempo, siempre emociona. Muchas veces lo difícil es ser profeta en tu tierra. Llevo muchos años en Málaga, vivirlo aquí es muy especial".

Renovaciones

"Igual que pedía que no viniese nadie... que se sigan dando las buenas noticias. Lo más importante es el Málaga. Si consolidamos, estaremos de enhorabuena. Muchas veces valoramos lo que no está, pero consolida lo que tenemos es muy importante. Muchas veces son esfuerzos menos visibles. Son muy importantes. La continuidad es la fuera del proyecto. Tenemos que ser capaces de sostenerlo, es un proyecto en crecimiento. No es fácil, pero es fundamental que estos jugadores puedan ser renovados".

Recuperaciones

"Dorrio está a buen nivel para competir. En los últimos años había jugado muchos minutos. Aunque se lesione, viene de ritmo grande de mucho tiempo. Haitam nos puede terminar dando mucho en el último tercio de la competición. Es una buena noticia que manifieste tantas semanas de continuidad. Le hemos explicado por qué queríamos que se quedase. Aquí lo vamos a cuidar mejor. La evolución de Julen Lobete va más rápido de lo que esperábamos. Muy contentos. A ver en estos últimos días cómo sigue. Tiene posibilidades de entrar en la convocatoria".