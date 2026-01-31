Horario y dónde ver por TV el CD Mirandés-Málaga CF de la jornada 24 de LaLiga Hypermotion

Se está haciendo larga la espera, pero ya quedan pocas horas para un nuevo partido del Málaga CF. El equipo blanquiazul jugó su último encuentro el pasado viernes, hace ya más de una semana, frente al Burgos en La Rosaleda y su siguiente compromiso no será hasta el lunes, en Anduva frente al CD Mirandés, colista de LaLiga Hypermotion.

El equipo dirigido por Funes llega lanzado a la cita. Ha ganado seis partidos de forma consecutiva y acumula ya nueve jornadas sin perder, desde que se dio el cambio de inquilino del banquillo. La dinámica del equipo jabato es totalmente opuesta, marcha último, con solo 17 puntos y lleva ya siete jornadas sin ganar.

Horario del Mirandés-Málaga

El duelo correspondiente a la jornada 24 de la categoría de plata se celebrará este lunes 2 de febrero, a partir de las 20.30 horas.

Dónde ver el partido

Como cada partido de LaLiga Hypermotion del Málaga CF, el choque se podrá seguir a través del canal LaLiga TV Hypermotion en las siguientes plataformas: Movistar Plus +, DAZN, Finetwork, Orange TV, Vodafone, GolStadium, Telecable, Amazon Prime Video, Olin Tv y MásMóvil, entre otras.

Una vez acabe el choque, se podrán leer en el sitio web de La Opinión de Málaga la crónica del partido, las declaraciones de los protagonistas y la valoración de los jugadores, además del seguimiento en directo de lo que ocurra sobre el césped de Anduva.